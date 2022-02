AMLO cuestiona a Calderón por encubrir el caso de la Guardería ABC

El presidente López Obrador respaldó los dichos del presidente de la Suprema Corte, quien confesó que recibió presiones por parte del gobierno de Calderón.

Regeneración, 24 de febrero de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

El mandatario afirmó que confía en la versión de Zaldívar sobre las presuntas presiones que recibió durante el gobierno de Felipe Calderón entorno al caso de la Guardería ABC.

Después, el presidente añadió que los que hoy cuestionan el hecho de que Arturo Zaldívar haya guardado silencio durante 13 años, deberían de estar pidiendo que los responsables rindan cuentas.

«Los que están más preocupados por preguntar por qué se calló durante tanto tiempo, por qué ahora (…) en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque, independientemente del tiempo, esto no prescribe «, aseguró.

Finalmente, el mandatario se pronunció a favor de transparentar este terrible caso en donde fallecieron 49 niños en un incendio.

«Si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir? ¿por qué no transparentar lo que sucedió, decir la verdad?», mencionó.