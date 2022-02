México está preparado para enfrentar posibles afectaciones económicas por el conflicto en Ucrania, confirma AMLO.

El presidente López Obrador aseguró que México está preparado para enfrentar posibles afectaciones económicas por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Regeneración, 24 de febrero de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está preparado para enfrentar un posible aumento en el precio del gas por el conflicto armado entre Ucrania y Rusia.

Primero, el mandatario dio a conocer que se podrían utilizar todas las plantas que se tienen para generar energía eléctrica sin necesidad de gas.

«Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio de gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas», aseguró.

López Obrador dijo que con esa medida, se puede evitar un aumento en los costos de la energía eléctrica.

Después, el presidente señaló que México producirá más energía eléctrica con las plantas hidroeléctricas para asegurar que no se produzcan apagones.

«Estamos preparados para que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio», manifestó.