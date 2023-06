AMLO exige liberación sin condiciones de los 16 trabajadores de Chiapas

El presidente AMLO señaló que no se puede chantajear a nadie y pidió a los criminales dejar en libertad a los trabajadores de Chiapas.

RegeneraciónMx, 29 de junio de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió la liberación incondicional de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas, quienes fueron secuestrados por un comando armado el pasado martes.

Además, anunció que se llevará a cabo una investigación sobre los tres funcionarios de seguridad estatal señalados por el grupo delictivo, y ha pedido que sean separados de sus cargos como condición para la liberación de los secuestrados.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente expresó su preocupación por este caso y dejó claro que la prioridad es la liberación de los detenidos, sin condiciones, ya que son inocentes y no merecen ser privados de su libertad.

Asimismo, anunció que tanto las autoridades estatales como el gobierno federal investigarán las acusaciones contra los funcionarios señalados, quienes se les atribuye complicidad o mal desempeño en sus cargos.

El mandatario subrayó que se investigarán todos los señalamientos de corrupción o delitos que involucren a servidores públicos, pero reiteró que la liberación de los secuestrados debe ser la prioridad. Ante la pregunta de si se separaría a los funcionarios como lo exigen los delincuentes, AMLO dejó en claro que primero se debe liberar a los secuestrados, ya que su detención es un acto delictivo.

Además, el presidente destacó que el gobierno del estado de Chiapas y el gobierno federal investigarán las acusaciones de corrupción contra los funcionarios, pero dejó en claro que no se aceptarán condicionamientos por parte de los delincuentes. Hizo hincapié en que este es un asunto que concierne a todos los mexicanos y está relacionado con la seguridad pública, por lo que no se puede permitir la impunidad.

AMLO llama a que se detengan los chantajes

AMLO hizo un llamado a los delincuentes para que reflexionen y no se aferren a una acción ilegal y contraria a los derechos humanos. Aludió al mensaje del grupo criminal en el que mencionan que no quieren problemas con ninguna instancia del gobierno federal, como el Ejército o la Guardia Nacional. El presidente dejó en claro que el gobierno no aceptará este tipo de acciones y que la liberación de los secuestrados debe ocurrir sin condiciones.

En resumen, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió la liberación inmediata de los 16 trabajadores secuestrados en Chiapas, sin condiciones. Afirmó que se investigarán las acusaciones contra los funcionarios señalados y que, si existen pruebas de su corrupción, se tomarán las medidas correspondientes. Sin embargo, dejó claro que la prioridad es la libertad de los secuestrados y que no se aceptarán condicionamientos ilegales.