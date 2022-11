AMLO: Marcha del domingo, por la lucha de la democracia

El presidente AMLO recalcó que la marcha no es por la Reforma Política, es para defender a la cuarta transformación y los derechos de la democracia.

RegeneraciónMX, 23 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la manifestación del próximo 27 de noviembre es por la defensa de la Cuarta Transformación y detalló que podría ser la última en la que participe.

“Vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales, están invitados y va a ser marcha, desfile, van a haber acarreados –señaló en tono irónico—, pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la cuarta transformación, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos”, destacó.

Asimismo, el presidente AMLO detalló que se tratará de una celebración para conmemorar el cuarto año del inicio de la transformación, la cual incluirá un informe de resultados de cuatro años de su administración.

Ante la pregunta de que si puede ser la última movilización que encabece, el presidente no negó que si podría ser esta marcha la última, aunque siempre las cosas pueden cambiar.

“Puede ser la última (marcha que encabece) aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depare el destino, nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios, el conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”, destacó.