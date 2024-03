AMLO minimiza apoyo de ultraderecha española a Xóchitl Gálvez

El presidente AMLO ironizó que ultraderecha española participe en la guerra sucia contra la 4T:”Que bueno porque nos van a seguir ayudando”

Regeneración, 22 de marzo de 2024. El presidente AMLO se pronunció sobre el partido de extrema derecha de España, Vox, que ofreció su ayuda a la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz.

Y es que el presidente dijo en primer lugar sobre el tema-“Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México”….

-“Igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, no, no es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un sólo bloque, no hay matices”.

Así acotó AMLO desde Palacio Nacional.

Conferencia de prensa matutina, desde Veracruz https://t.co/5EBrpbPKiO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2024

E ironizó:

-““Dice que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va haber también guerra sucia, que bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”.

Cabe destacar que se burló al referirse a lo siguiente:

Se dice que simpatizantes de la 4T se han infiltrado de “asesores” de la panista, “porque nos ayudan mucho, pero ni modo que yo termine de asesor, de consejero del bloque conservador”.

-“Hasta allá no vamos a llegar”, subrayó divertido el presidente AMLO.

Vox apoya

El día de ayer, el partido ultraconservador ofreció su ayuda a Gálvez Ruiz para la creación de estrategias de campaña, esto a través de la Fundación Disenso y de Foro Madrid.

Además AMLO dijo que los “conservadores corruptos” quisieran demostrar que su gobierno son iguales a ellos, pero “brincos dieran”, precisó.

218 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, desde Guelatao, Oaxaca https://t.co/VhKB0Q4epW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 21, 2024

Ese apoyo si se ve

Partido español de ultraderecha Vox por detener la “mancha roja” en “la Iberósfera”. Reconoce apoyo popular a Sheinbaum y le preocupa. Filtran informe.

Portales destacan que Vox, partido español de extrema derecha, ofreció su apoyo a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Esto, para elaborar estrategias y liderazgos de cara a los comicios presidenciales del próximo 2 de junio.

Lo anterior, en un informe interno, titulado Amenazas a la libertad: el asalto a la democracia en Iberoamérica, al que tuvo acceso La Jornada.

Vox

Así, el portal indica que Vox reconoce que la clara favorita para triunfar en las elecciones es la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Y, quien a su juicio tiene un sólido respaldo popular, al igual que AMLO, en detrimento de la oposición.

Por otra parte, se acota que Vox hizo su análisis de la situación en México a través de Foro Madrid y la Fundación Disenso, sus generadores de línea política, ideología y estrategia.

Y es que dicho foro es contrario al Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, por lo que la extrema derecha española creó una red de líderes en Europa y América Latina.

-“… que comparten su ideario excluyente, xenófobo y misógino”, precisa el diario mexicano.

Fundaciones Vox

Cabe destacar que la extrema derecha española recuerda que México podrá tener por primera vez una presidenta.

E incluso, que bajo el liderazgo del presidente AMLO el país se convirtió en un referente para la izquierda en Hispanoamérica.

Advierte que el resultado de estas elecciones marcará un antes y un después en el proyecto izquierdista de López Obrador.

