AMLO pide a “El Mayo” Zambada revele los vínculos de políticos con el crimen

El presidente AMLO señaló que no cuenta con información precisa del estado de salud de “El Mayo” Zambada pero están al pendiente del caso.

RegeneraciónMx, 6 de agosto de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamado a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, para que revele los vínculos entre su organización y funcionarios tanto de México como de Estados Unidos.

Este pedido surge ante el inminente juicio en Estados Unidos contra Zambada, quien supuestamente se entregó recientemente. López Obrador enfatizó la importancia de conocer la información que “El Mayo” pueda proporcionar y exhortó a la transparencia en este asunto.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente AMLO señaló que la divulgación de estos vínculos sería beneficiosa para la nación.

“Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. Que se sepa cuánto apoyo le daban las autoridades, que informe quiénes lo protegían, todo esto va a ayudar mucho; y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como éste (de la presunta captura). Transparentar todo, eso ayuda muchísimo”, declaró.

AMLO mencionó que su gobierno aún espera la entrega de información detallada sobre la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que tuvo lugar la semana pasada. “No, todavía no tenemos toda la información, y esperamos que la vamos a tener. Pienso que antes del juicio, sobre todo de lo relacionado con la detención y el traslado (de ambos narcotraficantes)”, subrayó.

Según el mandatario, la captura parece haber sido resultado de una negociación. “En este caso en especial, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación, cuando menos con uno de los dos personajes, con Joaquín Guzmán López, eso fue lo que nos informaron, y no ha habido más información. Estamos esperando que nos informen. De lo que estamos seguros es que no intervinieron las fuerzas armadas de México. Esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas”.

López Obrador reiteró que, aunque la detención de Zambada podría revelar los pagos que el cártel hizo a diversas autoridades, incluida las de Estados Unidos, no garantiza la erradicación del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Para lograrlo, afirmó, es esencial abordar las causas y combatir el consumo de drogas. “Se detiene al señor Zambada, pero si no se atiende ese consumo y si no damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados, no vamos a enfrentar el problema, hay que atender las causas”, concluyó.

