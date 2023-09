AMLO pide a su prima no postularse al gobierno de Chiapas

El presidente AMLO señaló que su prima debe entrar en congruencia a lo que él ha peleado por mucho tiempo, el “amiguismo” y el “nepotismo”

RegeneraciónMx, 22 de septiembre de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su prima, Manuel Obrador, no debería participar en el proceso, ya que la Cuarta Transformación busca erradicar la práctica del “amiguismo” y el “nepotismo” en la política, a las cuales calificó como “prácticas perjudiciales”.

Ante esto, el presidente AMLO le hizo un llamado a para que no participe en el proceso de registro interno de Chiapas, programado para los días 25 y 26 de septiembre.

Con total claridad y franqueza, el líder del gobierno federal instó a su familia a abstenerse de buscar cargos públicos mientras él siga en el poder, recordando que en el pasado se había llegado al extremo de querer incluir a todos los miembros de la familia en el gobierno.

“Hay que evitar que mi familia se involucre en la política. No quiero que vuelva la mala costumbre del amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, que son prácticas destructivas en la política. Mi familia no debe postularse para cargos públicos mientras yo esté en el cargo, de lo contrario, no avanzaremos”, sentenció AMLO