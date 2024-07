AMLO pide evitar la violencia tras comicios en Venezuela

El presidente AMLO reiteró que el injerencismo internacional está a todo lo que da y no hay forma de que no cuestionen otra cosa.

REgeneraciónMx, 30 de julio de 2024.- Ante las secuelas electorales en Venezuela tras los comicios presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a evitar la violencia y promover una salida pacífica.

“Puede haber protestas pacíficas, pero no queremos confrontación. Ya hay un dictamen de la autoridad electoral con el 80 por ciento de las casillas contabilizadas, pero es necesario que se den a conocer los resultados completos, no solo la cifra general. Hay que avanzar en el cómputo y no descalificar ni en un sentido ni en otro”, señaló López Obrador.

Durante su conferencia, el mandatario mexicano expresó que, en caso de existir dudas sobre los resultados, estos deben ser transparentados y, si es necesario, realizar un recuento de votos.

Sin embargo, se manifestó en contra del injerencismo internacional y enfatizó la importancia de respetar la autodeterminación de los pueblos. “¿Qué no tienen los gobiernos de otros países cosas que hacer? ¿Por qué tienen que estar metiéndose en los asuntos de otras naciones?”, cuestionó López Obrador.

El presidente AMLO también criticó a quienes se asumen con el derecho de determinar quién es demócrata y quién no lo es, subrayando que cada país es independiente y soberano. Hizo un llamado a calmar los ánimos y, sobre todo, a evitar la violencia y la pérdida de vidas. “Lo más importante es que no haya violencia y que dejen de azuzar en lo político. Me refiero a los actores internacionales, expertos internacionalistas, etcétera”, añadió.

AMLO tunde a expresidentes

López Obrador también arremetió contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, calificándolos de hipócritas por su postura actual como observadores internacionales, recordando que se opusieron al recuento de votos en México en su momento.

El presidente mexicano insistió en la importancia de revisar todas las actas y, a pregunta expresa sobre si recomendaría el recuento voto por voto, afirmó que deben contarse todos los votos, pero sin desconocer los resultados preliminares. “No metan las manos ni las narices aquellos que no actúan de forma verdaderamente democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades. No hay que dejarnos engañar”.

Finalmente, condenó la actitud injerencista de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuestionó su credibilidad. “¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? ¿Dónde están las pruebas?”, concluyó López Obrador.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también