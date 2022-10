AMLO pide no caer en suposiciones por caso de estudiantes intoxicados

El presidente AMLO señaló que se están haciendo los estudios pertinentes para determinar que fue lo que ocurrió con estos casos en el sureste mexicano.

RegeneraciónMx, 25 de octubre de 2022. Tras la serie de casos reportados de intoxicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no generar psicosis ante esta situación.

El presidente señaló que este podría ser un fenómeno de la comunicación por las redes sociales ya que se tiene el riesgo de generar miedo entre la población por esta problemática, la cual no desestimó pero calificó de “no grave”, pues apuntó que el las primeras investigaciones que se han realizado, no hay elementos para asegurar que se trate de intoxicación por cocaína o alguna otra sustancia, como en principio trascendió y se masificó esa versión por las redes.

“Antes, posiblemente había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía. Ahora, por las redes, se sabe todo, hay más comunicación (…) No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, elementos, pero no droga”, apuntó.

Así mismo, el presidente dijo que los análisis y las indagatorias continúan su marcha y pidió a no adelantar criterios hasta que éstas concluyas y se presenten los resultados. Estimó que en diez días se tendrán los resultados de dichas indagatorias.

Los casos de intoxicación de adolescentes se han reportado en Chiapas, Veracruz e Hidalgo.

“Se está encontrando que no hubo droga y saben que como son un fenómeno de comunicación que se dan en estos tiempos, es importante que no haya psicosis, porque los puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros. Entonces que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con droga”.

– ¿Coincidencia? -se le preguntó.

— Una hipótesis es por el efecto de las redes, y no me importa que los adversarios señalen que estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes. No, son fenómenos de comunicación –contestó.

El presidente AMLO señaló que las autoridades trabajan para buscar el origen de esta situación. “Nos llamó mucho la atención que es un caso, y otro, y otro, y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al gobierno y de desprestigio, es un fenómeno que se da por comunicación de masas”.

Con esto, confió en que no pase nada grave con los estudiantes intoxicados, pero “sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien piense que está queriendo hacer mal a los jóvenes”.

Se comprometió a que en breve se presente el informe de resultados, pero convocó a la ciudadanía a no exagerar por el momento. “Hasta ahora no tenemos nada grave y lo atribuyo más a una cuestión de psicosis y mayor comunicación que tenemos ahora”.