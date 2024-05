AMLO por acuerdo con la CNTE, demandas justas, libertad garantizada

AMLO: Están tratando temas muy justos. Por ejemplo, reparación de daños en represión para imponer la mal llamada reforma educativa. Hubo hasta asesinatos

Regeneración, 24 de mayo de 2024. El presidente AMLO subrayó el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Y es que periodistas preguntaron si hay manera de destrabar el conflicto con la coordinadora.

Cabe destacar que AMLO dijo que “ojalá, ojalá y se logre, pero tampoco hay prisa. Lo importante es que se llegue a un acuerdo”.

Además, se garanticen las libertades y se atiendan sus demandas justas, y hay mesas.

Magisterio justo dice AMLO

Seguidamente AMLO dijo que los maestros en movimiento están tratando temas muy justos.

“Por ejemplo, la reparación de los daños que causaron cuando reprimieron a los maestros, a las organizaciones sociales, en el tiempo que querían imponer la mal llamada reforma educativa, que hubo hasta asesinatos de maestros”.

Seguidamente, habló de Claudio X González, hijo y su papel en la presión a los maestros.

“Este joven —porque ya hablé del papá— Claudio X. González era de los instigadores principales, el que pedía que se reprimiera a los maestros, y se llegó al grado de reprimirlos, de asesinar a maestros”.

Esto es, de encarcelarlos y acusarlos de lavado de dinero,” y todo con la complicidad de los medios convencionales, con honrosas excepciones”.

Y no voy a olvidar que no de los medios que se “portaron con más vileza fue el Reforma, contra los dirigentes, sobre todo contra un dirigente, el maestro Rubén Núñez”.

El caso de Rubén

Cabe destacar que AMLO relató que “Rubén Núñez, que ya falleció. Le sacaron en el Reforma que era alcohólico. Y a ese maestro, Rubén Núñez, un hombre humilde, lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad y lo acusaron de lavado de dinero”.

Por otra parte, señaló “me acuerdo también de cuando detuvieron a Flavio Sosa, la cobertura en Televisa”.

“¿Se acuerdan ustedes de los montajes que se hacían? Llega la policía federal. ¿Quién era el jefe de ese operativo? Imagínense, García Luna. Y en vivo con todas las patrullas y en helicóptero todo el traslado”.

AMLO recuerda

“Y ayer, antier, hablé del segundo tirador en el asesinato de Colosio, y lo que dijo el juez, pero me quedé pensando”.

Tras lo anterior, AMLO puntualizó estas interrogantes:

“¿Qué, no acaso los principales colaboradores de García Luna, asesores de García Luna, son ahora los principales colaboradores, asesores en la Suprema Corte de Justicia? Porque se me quedó eso pendiente”.

Esto es “uno de los asesores de García Luna fue contratado, pero yo no creo, no, no creo que sólo uno”, señaló AMLO.

