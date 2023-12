AMLO por alianzas para transformar el país en beneficio del pueblo

Sin opinar directamente sobre el desgajamiento del PRI de la Alianza Progresista y que apoya a Sheinbaum, AMLO subrayó el objetivo superior del movimiento

Regeneración, 20 de diciembre de 2023. AMLO señaló su beneplácito por las alianzas en favor del pueblo, incluso de exmilitantes de la oposición conservadora.

Y es que como se recordará ex priistas conformaron la Alianza Progresista en apoyo a la precampaña de Claudia Sheinbaum.

Además, invitaron a sumarse a quienes están inconformes con las dirigencias del PRI, PAN y PRD. El llamado hecho por expriistas de talla de Eruviel Ávila, Alejandro Murat o, Adrián Ruvalcaba.

E incluso, Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín.

AMLO

Así, desde Guerrero AMLO fue interrogado por la prensa sobre el desgajamiento del PRI en favor del Claudia Sheinbaum.

“Yo no puedo opinar sobre eso, nada más que todas las alianzas son buenas, todas las alianzas cuando tienen un objetivo superior: la transformación del país, el beneficio al pueblo”, dijo.

Seguidamente, el presidente reflexionó que “si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende de cómo se vean las cosas”, sentenció.

-“…, la política se hace con mujeres y hombres y la perfección nada más corresponde o tiene que ver con el creador…”.

Importa

AMLO dijo que se presenta mucho en la historia los cambios en personajes políticos.

-“Lo importante, yo siempre hablo de eso, es buscar ayudar a los semejantes, aplicar el principio del amor al prójimo”.

Sin embargo, acotó:

“Y aunque en un tiempo se hayan portado mal pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida ayudando, siendo consecuentes, pues adelante, eso se presenta mucho en la historia”.

Juicio

“Entonces no hay que juzgar o dejar que la historia los juzgue, ya en su momento. Me preguntan lo de las alianzas, no me puedo meter más”.

Así reflexionó AMLO presidente de México, tras lo cual aseguró que se trata de situaciones propias del ambiente electoral.

-“Solo decir que es la temporada, estamos en vísperas de una elección y se va a estar hablando mucho de eso, mucho, mucho, mucho y más porque está de por medio la sucesión presidencial”, puntualizó.

Sale

Más de una docena de expriistas anunciaron la creación de la “Alianza Progresista”, que se suma a la 4T.

Y es que criticaron duramente a Xochilt Gálvez, candidata conservadora:

“Se están quedando ellos, lo que vemos con claridad es que hoy la alianza opositora tiene una candidata que no se maneja ella, que es un títere en este grupo”, indicaron.

Y es que dieron conferencia de prensa, 18 expriistas entre ellos el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; así como el alcalde de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, Adrián Rubalcava.

Asimismo, se presentaron otros destacados expriistas como el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; así como los senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín, y, Nuvia Mayorga.

Además, se indicó que apoyarán a la candidata de la alianza que conforma Morena, PT y el PVEM, Claudia Sheinbaum.