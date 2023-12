Subrayada crisis de representatividad del PRI dice Sheinbaum

Sobre el desgajamiento de la Alianza Progresista es porque en el PRI “ya no hay representatividad de nada” observa Claudia Sheinbaum

Regeneración, 20 de diciembre de 2023. Portales destacan observaciones de Claudia Sheinbaum sobre el desgajamiento de la Alianza Progresista formada por expriistas que apoyan su candidatura.

Cabe destacar que se refiere al grupo de exgobernadores y personajes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por Alejandro Murat y que se adhieren a que sea presidenta de México.

Sheinbaum

Y es que portales como PolíticoMx, precian que Claudia Sheinbaum, aseguró que la razón por la que expriistas expresaron apoyo a sus aspiraciones presidenciales fue la crisis que existe al interior de la alianza PR-PAN PRD.

Esta mañana tuve el gusto de encontrarme con el gobernador Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) y su esposa María de la Luz. Grandes personas con un gran trabajo en Tamaulipas. pic.twitter.com/ObvA77TRDL — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 20, 2023

Dice

“Están tomando una decisión y es en parte la crisis que traen del otro lado en donde muchísimas personas ya no se sienten representadas”.

Por otra parte, Sheinbaum reflexionó sobre la trascendencia de la determinación de este grupo de políticos que expresaron apoyarla.

-“Supongo que también les ha de haber costado trabajo dejar un partido donde militaron hace muchos años y dicen ‘allá ya no hay representatividad de nada’”, puntualizó.

Seguidamente, asentó:

-“O sea, si hasta los propios priistas están renunciando al PRI, imagínense cómo están”.

Lo antes expuesto, en entrevista con WRadio.

Morena

Sin embargo, aclaró que no se estaban uniendo a Morena, sino que solo estaban eligiendo apoyarla sin previamente discutir algo con ella personalmente:

“Hay quiebres en el otro bloque que dicen ‘yo allá ya no me siento representado y quiero avanzar en un proyecto distinto’, pero que no se están afiliando a Morena”.

Nos recibieron con cariño y alegría en Matehuala, la entrada a la región del altiplano en San Luis Potosí. Se dice que el nombre de este municipio hace alusión al grito que los indígenas guachichiles dieron para indicar que estaban en guerra. Gracias por su cariño. No me voy a… pic.twitter.com/0DGuGFuwQp — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 20, 2023

Otro

Sin embargo, Sheinbaum habló de Javier Corral, quien tuvo descontentos con el PAN por los que ella misma decidió invitarlo a la 4T.

Y, cosa que no había pasado con el grupo liderado por Adrián Rubalcava, Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga, actó.

-“Un caso diferente es Javier Corral que militó en el PAN durante muchos años que él decide que ya no se siente representado allá y ahí sí yo lo invité a construir el proyecto de nación, particularmente en temas de corrupción”, comentó.

Sale

Cabe recordar que este martes, un grupo de expriistas entre los que se encuentran Eruviel Ávila, Rubalcava, Murat; así como los senadores, Ramírez Marín y Mayorga, anunciaron la conformación de la Alianza Progresista en apoyo a Sheinbaum