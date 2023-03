AMLO recibe carta de Pedro Castillo y a su abogado

Lo más importante es la libertad del pueblo de Perú que vive reprimido, señaló Castillo. AMLO denunció destitución y prisión ilegal

Regeneración, 27 de marzo de 2023. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente destituido de Perú, Pedro Castillo.

Mediante sus redes sociales, López Obrador expresó que Castillo fue destituido de “manera ilegal y está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú”.

Además, el mandatario mexicano compartió una carta que le envió Castillo escrita a puño y letra por él desde su celda.

Me reuní con Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, el presidente que fue destituido de manera ilegal y está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú. Me envió una carta que comparto con ustedes:https://t.co/JBviqACmVs pic.twitter.com/LKtQYvWaXx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 27, 2023

AMLO

Cabe recordar que a Pedro Castillo se le destituyó como presidente de Perú y posteriormente detenido en diciembre de 2022; desde entonces permanece preso y la presidencia es ocupada por Dina Boluarte.

Carta

Cabe destacar que entre otras cuestiones Pedro Castillo le dice a AMLO:

-“…, me siento un continuador de las luchas que siempre ha dado el pueblo mexicano, el lugar donde nace el constitucionalismo social”.

Además reseña la represión que vive el pueblo de Perú.

-“Mi libertad es secundaria, la verdadera libertad que se debe apoyar querido hermano presidente, es la de nuestro pueblo, hoy reprimido y con decenas de compatriotas muertos a balazos”.

Asimismo señaló:

-“…, sus madres los lloran, sin ser escuchadas, no hay justicia, los hostigan, siento tener cada vez menos derechos, no soy el único“.

Y es que Castillo finaliza su carta diciendo:

-“Un enorme abrazo mi hermano compañero presidente. El Perú jamás olvidará que México fue el primer país en apoyarnos desde el primer dia.

Viernes

Cabe destacar que el viernes AMLO aceptó la petición de reunirse con Guido Leonardo Croxatto, abogado del expresidente peruano Pedro Castillo.

-“Sí, cómo no. Nos ponemos de acuerdo, ya saben cuál es mi opinión sobre este tema, creo que fue una injusticia que se cometió, se violó la democracia”.

Esto, “porque el presidente Castillo fue electo por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legaloides”, afirmó López Obrador.

Agregó que se le destituyó del cargo “por consigna de los potentados del Perú y del extranjero”.

Incluso, destacó que de eso no se habla en la prensa internacional como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal.

Asilo

Y es que AMLO justificó el asilo que México ofreció en diciembre pasado a Lilia Paredes, esposa de Castillo, y a sus dos hijos.

“Están bien, como otras personas que están recibiendo asilo en nuestro país de otras naciones”.

Esto; “porque nosotros tenemos la tradición del asilo, la protección de quienes son perseguidos en sus países”, indicó el presidente

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.