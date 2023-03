El pueblo le pagó a Lorenzo Córdova desde la boda hasta el psicólogo

Lorenzo Córdova en el INE: Desde su racismo confeso hasta los costosos lujos que se dio a costa de los mexicanos. Recuento de 7 escándalos del saliente

Regeneración, 27 de marzo de 2023. El periodista Manuel Pedrero hizo un recuento de algunas de las fechorías de Lorenzo Córdova en el INE.

Y es que Lorenzo Córdova se va en exactamente 7 días, es por eso que aquí te traigo “7 escándalos durante la presidencia del INE de este individuo”.

INE

Así desde su cuenta de Twitter se detallaron desde su racismo confeso hasta los costosos lujos que se dio a costa de los mexicanos.

Seguidamente, desgrana uno a uno algunos de los casos emblemáticos en que se ha visto involucrado el hasta ahora funcionario del INE.

Racismo

Cabe destacar que en primer lugar se cita que el 23 de Abril de 2015 Lorenzo Córdova se reunió con líderes indígenas para hablar sobre la inclusión de espacios a pueblos originarios.

Además, horas después Lorenzo le llamó a Edmundo Jacobo y expresó estos comentarios racistas.

Por este hecho jóvenes estudiantes de la UNAM lo han estado enfrentando ante sus intenciones de convertirse en rector.

Así se narra que el joven estudiante @Alejandro4T_ lo encaró y le dijo que era un racista que no era bienvenido en la UNAM.

1 | El racista Lorenzo Córdova.



El 23 de Abril de 2015 @lorenzocordovav se reunió con líderes indígenas para hablar sobre la inclusión de espacios a pueblos originarios.



Horas después Lorenzo le llamó a Edmundo Jacobo y expresó estos comentarios racistas. pic.twitter.com/UQqxvP1hG8 — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) March 27, 2023

Peor

Sin embargo, el periodista señala que lo peor de todo es que años después Lorenzo Córdova cómo “autocrítica” aseguró que de lo que sé arrepentía no era de los comentarios racistas.

Esto es, dijo que no tuvo cuidado para evitar ser “espiado”.

Dinero

Seguidamente, en segundo lugar, Lorenzo Córdova viola la constitución.

-“Así es, durante más de 9 años Córdova violó el Art. 127 constitucional que dice que ningún funcionario de la administración pública o autónoma puede ganar más que el presidente de México”.

Sin embargo, Córdova gana 250 mil en tanto que AMLO gana 70 mil, señala el periodista.

Lujos

Cabe destacar que en tercer lugar, se citan a Lorenzo Córdova y sus lujos burocráticos.

En la presidencia de Córdova se compraron Motocicletas Harley Davidson, ambulancias privadas, y consultas psicológicas.

Además de la renta de vehículos por 373 millones de pesos y servicios de lavandería e higiene por 95 millones de pesos.

Incluso, seguros médicos y privados por y de separación individualizada por 270 millones de pesos.

Asimismo el pago de combustible, mantenimiento y seguro de autos, además de 4 mil pesos mensuales adicionales para el pago de celulares personales.

Lo peor de todo es que años después Lorenzo Córdova cómo "autocrítica" aseguró que de lo sé arrepentía no era de los comentarios RACISTAS sino que no tuvo cuidado para evitar ser "espiado". pic.twitter.com/XTlDnwZHtu — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) March 27, 2023

Sigue

Además, 14 mil pesos mensuales de para gastos de alimentación y 722 mil pesos para asesores de comunicación e imagen.

A lo que se suma un fondo de 143 mil pesos anuales para comer fuera de las instalaciones del INE, arrendamiento de edificios e inmuebles por 1 228 millones.

Y, seguro médico para practicar deportes extremos por 295 millones de pesos.

-“Ahora multipliquen todo es por 11, por los 11 consejeros del INE que gozan de estos privilegios de la elite dorada burocrática”, señala el periodista.

E incluso dice quedarse corto en los cálculos de las prestaciones y servicios, si pongo todos sería un hilo de 3 horas.

-“Todo esto en un país de 55 millones de pobres”, subraya.

Boda

Cabe destacar que en 4 lugar, se indica que el INE le pago la boda a Lorenzo Córdova.

-“Lorenzo Córdova ha estado plantado en el INE desde antes que fuera INE, en el año 2000 la institución le pago la boda través del “dote matrimonial”, una prestación que hoy ya no existe”.

Luego en 5 caso, señala que a Lorenzo Córdova le guardaron ilegalmente una plaza en la UNAM para cuando termine en el INE.

Y sentencia:

-“De esta manera traspasa de la elite dorada burocrática del INE a la elite dorada burocrática de la UNAM”.

Sexto

Seguidamente, el periodista recuerda que Lorenzo Córdova saboteó la consulta de Juicio a Expresidentes y la Revocación de Mandato.

Esto es, que el INE hizo nula publicidad de la consulta, solo puso 1/3 de las casillas en todo el país, lo cual es ilegal y castigaron ciudadanos que promovieron la consulta.

Finalmente, en cabalístico 7, se señala que Lorenzo Córdova se irá con un finiquito de 10 millones de pesos.

-“Y no solo eso, ya no le importa en lo absoluto ninguna de sus tareas dentro del INE, no pone atención a las sesiones”, se asegura

Además no solo termino siendo racista sino también misógino.



Así fue como Lorenzo Córdova se burló de la Dip. @JulietaRamirezP cuando numeraba las triquiñuelas del INE. pic.twitter.com/TuKqi8nQAO — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) March 27, 2023

Misógino

Además no solo termino siendo racista sino también misógino y presenta como Lorenzo Córdova se burló de la diputada Julieta Ramírez, cuando numeraba las triquiñuelas del INE.

Finalmente, además de destacar que esto es una fracción de los escándalos de Córdova, dice:

-“Su ceguera no le permitiría ver qué quedará en la historia como el peor presidente de la historia del INE”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.