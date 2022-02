AMLO recomienda a su hijo no denunciar a quienes lo difaman

El presidente López Obrador le recomendó a su hijo José Ramón no denunciar a todos aquellos que lo difaman por supuesto conflicto de interés.

Regeneración, 21 de febrero de 2022. En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la recomendación que le hizo a su hijo José Ramón.

El mandatario expresó que le recomendó no denunciar a quienes lo señalan por supuestos conflictos de interés.

« Si ellos lo desean (su hijo y la esposa de su hijo) que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan», dijo.

Después, López Obrador comparó la situación de José Ramón con la de él.

«Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar«, explicó.