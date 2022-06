AMLO responde a ataques a Jesús Ernesto, “es conmigo no con él”

El presidente López Obrador salió a denunciar la campaña de odio contra su hijo menor, Jesús Ernesto y dijo que es una cobardía los ataques.

RegeneraciónMX, 26 de junio de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló acerca de los ataques que ha recibido su hijo menor, Jesús Ernesto, en redes sociales y los catalogó de infames.

Durante un evento en el estado de Guerrero, el presidente AMLO se tomó un momento de tiempo de su discurso para hablar de la reciente campaña de odio en contra de su hijo.

“Ayer mi pobre hijo, que lo amo, está excedido de peso, ya saben cómo es la edad de adolescencia, ah sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”, señaló.

Durante la inauguración de la primera etapa del libramiento La Venta-Coyuca, el presidente López Obrador se refirió al tema.

“Lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden y no pueden porque no le tienen amor al pueblo”, destacó.