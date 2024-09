AMLO revela que dicho de “Salud como Dinamarca” para provocar

El presidente AMLO señaló que se dejan las bases para hacer crecer el sistema de salud pero que será mucho más que el de Dinamarca.

RegeneraciónMx, 3 de septiembre de 2024.- Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que su afirmación sobre el sistema de salud fue “para dar nota”.

El presidente AMLO admitió que su declaración tenía la intención de provocar reacciones y generar controversia en los medios.

“Fue para hacerlos enojar”, dijo el presidente, señalando que buscaba dar material a los periodistas presentes.

“No, no, no, no. (Fue) para hacerlos enojar, sino, como se le llama en el periodismo, para que hubiera miga, para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dicen: ‘A ver qué le sacamos’. (Fue) para dar la nota”.

Votación sobre Reforma Judicial, provocar reacciones: AMLO

El mandatario también mencionó que la votación a mano alzada fue parte de su plan para generar noticia.

En su último informe de gobierno, AMLO afirmó que el sistema de salud de México había superado al de Dinamarca.

El presidente aseguró que sus declaraciones en el Zócalo fueron parte de una estrategia para captar la atención mediática.

