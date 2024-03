AMLO sale en defensa de Jesús Ramírez Cuevas; “es un gran compañero”

El presidente AMLO señaló que Jesús Ramírez Cuevas es un compañero de lucha y siempre ha visto por la cuarta transformación de la vida pública.

RegeneraciónMx, 26 marzo de 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, ante lo que calificó como una campaña difamatoria y escandalosa en su contra.

López Obrador expresó su total confianza y solidaridad hacia Ramírez, resaltando su larga trayectoria como servidor público comprometido con causas justas. “Lo conozco desde hace muchos años y siempre ha estado luchando por causas justas. Es una persona honesta, incorruptible, es constructor del movimiento de transformación”, afirmó el mandatario.

La defensa del presidente surge en medio de críticas dirigidas por el empresario deudor del SAT, Ricardo Salinas Pliego, quien amenazó con emprender acciones legales por la divulgación de los adeudos fiscales de las empresas que forman parte de Grupo Salinas, ascendiendo a más de 63 mil millones de pesos.

Al concluir su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo subrayó que Ramírez Cuevas no actúa por cuenta propia y que todos participan en la dirección colectiva. “Él no actúa por su cuenta, aquí participamos todos, hay una dirección y aquí yo soy el responsable porque soy el presidente del país. Entonces se me hace muy injusto. Además, hay libertad para eso, no hay ningún problema, nada más que asuman su responsabilidad porque no vamos a reprimir a quien cuestione al presidente”, manifestó López Obrador.

La bajada de las mañaneras de AMLO y Jesús Ramírez Cuevas

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar o modificar siete conferencias matutinas del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que la oposición presentó la queja por supuestamente estar relacionadas con el proceso electoral.

Y es que, el Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron tres quejas en contra de AMLO las cuales el INE considero procedente las medidas cautelares, por lo que fijó un plazo de seis horas para realizar las modificaciones.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también