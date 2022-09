AMLO se mofa y pide pruebas de supuesto estado narcomilitar en México

AMLO: Si prueban supuesto estado narcomilitar renuncia al cargo. Ahorros provienen de la austeridad y de la lucha contra la corrupción

Regeneración, 27 de septiembre de 2022. El presidente AMLO señaló que si se presentan pruebas de que está creando un Estado narcomilitar, renuncia.

Y es que dijo que es muy importante la autoridad moral y que México ya no puede ser gobernado por alguien que no la tenga

AMLO

-“Si presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narcomilitar, si él presenta una prueba…yo renuncio”, dijo AMLO ante críticas del analista Óscar Gastélum.

Además señaló si el analista no presenta pruebas entonces debería ofrecer una disculpa.

Además, precisó que si un gobernante no tiene autoridad moral entonces tampoco tiene autoridad política y cualquiera lo ningunea, tanto en México como en el extranjero.

Ahorros

Cabe destacar que las declaraciones de AMLO fueron al presumir los ahorros por sus medidas de austeridad y anticorrupción.

-“¿De dónde sale el dinero? Bueno, hasta los adversarios, hubo un expresidente que dijo ‘¿de dónde agarra tanto dinero?’. Pues ya ven que dicen que estamos creando», relató el presidente.

Y agregó: «…, ¿cómo puso el intelectual?, un narcoestado militarizado, imagínense, llega dinero a raudales por ahí. No, es que la corrupción es peor que una pandemia, es una peste”.

Así la aseguró en su conferencia Mañanera, dijo en su conferencia matutina.

Dinero

En ese sentido AMLO subrayó 300 mil millones de pesos en pensiones para adultos mayores, que aumentarán a 450 mil millones para 2024.

Así como 70 mil millones disponibles para la compra de vacunas para COVID-19.

Y por ello se burló: “con todo lo que le entrega el narco al régimen militarizado, pues ahora tenemos bastante”.

Seguidamente los portales señalan que la referencia es al comentario que el intelectual de Letras Libres hizo en su cuenta de Twitter.

Finalmente AMLO reitero que “…, si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, no hacen falta los gasolinazos».

E incluso, subrayó: «…, y si a eso se agrega la austeridad, se hace a un lado la fantochería, la prepotencia, el lujo, los gastos superfluos, pues imagínense cuánto se ahorra”.