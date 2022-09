Video: Mujer en Tamaulipas encuentra una rata en una bolsa de papas Chip’s

De acuerdo con la mujer, compró una bolsa de papas fritas de la marca Chips de Barcel en su presentación con sal y al abrirlas encontró la rata



Regeneración 27 septiembre 2022. Una mujer originaria de Tampico, Tamaulipas exhibió en redes sociales que compró unas papas fritas de una marca reconocida y le salió una rata muerta en el empaque.

De acuerdo con la mujer, compró una bolsa de papas fritas de la marca Chip’s de Barcel en su presentación con sal. Pero al abrirlas encontró la rata.

Fue durante una transmisión en Facebook donde se muestra el roedor junto a las papas tiradas, mientras la mujer viaja en una camioneta acompañada de un hombre y un niño.

Según la narración de la mujer, se detuvo en una tienda comercial para comprar frituras y chucherías y al abrir la bolsa vio la rata.

Ante ello, aventó la bolsa y se arrinconó en el asiento por el asco que le provocó.

“Miren lo que me salió en la chuchería, no me van a creer porque está tirado, porque la abrí y las tiré. En las papas Chip’s me salió una rata”, se escucha decir a la mujer.