AMLO señala que marcha en defensa del INE es manifestación contra el gobierno

El presidente AMLO dejó en claro que la marcha por el INE del próximo domingo es para ir contra el gobierno, no por la democracia.

RegeneraciónMx, 7 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la marcha de este fin de semana en la que se convoca para dar defensa al INE y de la cual sostuvo, están en toda libertad de realizarla.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que se le tiene que hablar a la gente claro, la manifestación es una marcha contra el gobierno de la 4T.

“Que la gente que vaya que sepa, que es una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo, todos ellos, aunque vayan a misa no le tienen amor al pueblo. Son clasistas, racistas, tampoco son democráticas. Son los que han participado en fraudes electorales y quisieran seguir teniendo el control del INE», exhibió AMLO.

Para el mandatario, lo que está en el fondo de esta marcha y oposición a la reforma electoral es una lucha política, porque «quieren continúen ese régimen de corrupción. Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando» .

Así mismo detalló que quieren el control del INE «para seguir haciendo fraudes electorales. Como vano regresar si el pueblo despertó, solo con fraude».

“¿Por qué no quieren que elija al pueblo a los consejeros y magistrados? Porque lo va a elegir la cúpula partidista. Eso no es democracia, porque le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada años en elecciones. El que gasta más en elecciones habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros ganan el doble y hasta el triple que el presidente?, ¿Por qué los consejeros y altos funcionarios gastan en atención médica privada? Leí que el consejero presidente contrató un seguro para tres años por 300 millones de pesos cuando le faltan unos meses para terminar. ¿Por qué se oponen a que en lugar de ser 500 diputados se tengan 300 y solo sean electos por el pueblo. no sean los de lista, que suelen ser ayudante de los políticos. ¿Por qué vamos a tener 32 organismos, si podemos tener uno?»

Con esto, el presidente López Obrador aseveró que lo que plantea la reforma que está en el Congreso, es cambiar lo que por mucho tiempo se dejó hacer antidemocráticamente, por eso se oponen.

«No es solo esto, es la inconformidad, como no va a convocar Fox a la macha en contra de nosotros. Si ya no se le dan 5 millones de pesos de pensión. No tiene la protección del Estado mayor. Y no pude recomendar a nadie. Lo mismo Calderón y todos, y Claudio X González, su papá, asesor económico de Salinas, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional», detalló el presidente AMLO.