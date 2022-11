Sheinbaum: Fiscal de Morelos tiene vínculos con presunto asesino de Ariadna, lo buscan encubrir

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum mostró nuevas imágenes de lo ocurrido con el caso de feminicidio de Ariadna.

RegeneraciónMx, 7 de noviembre de 2022. El caso del feminicidio de Ariadna, la joven que apareció muerta en Morelos ha dado un nuevo giro y tras las declaraciones de la Fiscalía de Justicia de la CDMX, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum presentó nuevas pruebas del caso.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina hizo un llamado a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) a atender el caso ya qué hay pruebas de qué hay un intento de encubrir al responsable por pare del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

“La Fiscalía de Morelos intentó cubrir un feminicidio, es un caso que no va quedar impune y vamos a dar justicia a la familia”, señaló la Jefa de Gobierno.

La mandataria capitalina señaló que no habrá impunidad y que ya pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atienda el caso del posible encubrimiento de la Fiscalía de Morelos.

Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá impunidad y detalló que el objetivo de la presentación de estas pruebas es que se deje en claro qué hay un intento de encubrir el feminicidio de Ariadna.

“El objetivo es mostrar como un fiscal sale públicamente a decir que científicamente esta comprobado que ella murió por una – y entra la fiscalía de la CDMX y se comprueba que no hay golpes. Si fue feminicidio, el caso de Ariadna es un feminicidio.

Con esto, la jefa de gobierno apuntó qué hay una alta indignación en el gobierno y la sociedad por el caso y actuar de las autoridades de justicia del estado de Morelos.

“Hay mucha indignación por este caso, no puede ser que se de este tipo de declaraciones por parte de un fiscal de justicia, no se puede salir a informar en muy poco tiempo que no hay un feminicidio”, apuntó.