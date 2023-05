AMLO señala que se acatarán decisión del TEPJF y el INE sobre EdoMéx

El presidente AMLO dijo que hará caso al TEPJF y el INE y se eliminará los dichos sobre el tema de la elección del Estado de México.

RegeneraciónMx, 29 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de no pelear con los órganos electorales y señaló que acatará la decisión de que se quiten las menciones a la elección del Estado de México en la mañanera.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) pidieron al gobierno de AMLO que se eliminen los contenidos de diversas conferencias matutinas en la que hizo alusión al proceso electoral en el estado de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatarán en sus términos la resolución para no entrar en conflicto.

Sin embargo, mencionó que por ahora no les han notificado oficialmente estas decisiones o no ha sido enterado de su contenido, pero en cualquier caso, dijo, no va a haber ningún problema para retirar los fragmentos de los contenidos señalados por ambas instancias.

Lo que dijo el INE y el TEPJF sobre AMLO

El pasado 26 de mayo, el INE ordenó eliminar parte de la mañanera del pasado 24 de mayo por considerar que se pone en riesgo los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral que se desarrollo en Edomex.

Lo mencionado por el presidente AMLO destaca su opinión sobre los programas sociales, por lo que tendrán que ser eliminados de redes sociales y cualquier plataforma electrónica bajo dominio de presidencia en un plazo que no podrá exceder las 6 horas.

El material deberá ser eliminado en todas su modalidades: archivos de audio y audiovisuales, así como versiones estenográficas.