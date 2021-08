Anaya le causó un gran daño a México: Gertz Manero

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, advirtió que a pesar de “todas las campañas e infundios” sobre el caso de Ricardo Anaya, seguirá adelante con la averiguación en su contra

Regeneración, 27 de agosto de 2021. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, es copartícipe de una “inmensa colusión” que dañó a toda América Latina y a México y que no es de menor monta.

El funcionario anticipó que la Fiscalía a su cargo, seguirá adelante en este caso a pesar de las campañas deleznables y los infundios para desvirtuarlo.

“No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa, que me parece que es francamente deleznable, esto es un asunto de fondo, este es un asunto de la nación mexicana y este es un asunto de todos nosotros. Y afortunadamente lo hemos logrado y hemos ido ganando a pesar de campañas verdaderamente incansables, los hemos ido procesando, los hemos ido trayendo de nuevo a México, hemos ido las vinculaciones, hemos ido obteniendo las órdenes de aprehensión y las formales prisiones y este caso es uno de ellos, no es aislado de menor monta, es parte de esa inmensa colusión que dañó a toda América Latina y a México”, señaló el titular de la FGR.

Seguirán adelante las investigaciones

Ante senadores de Morena dijo que la Fiscalía General está muy consciente de esta situación; no obstante, seguirá adelante con las investigaciones y las dará a conocer “a pesar de todas las campañas y de todos los infundios que hay al respecto”.

Caso Cabeza de Vaca

El titular de la FGR también se refirió al desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

Al respecto, dijo que ha presentado los trámites con toda precisión y fue ante el Congreso de la Unión a cumplir con los requisitos de procedibilidad que corresponden.

“Frente a eso las descalificaciones van a ser coyunturales, el asunto se va a resolver, no podemos ir en contra de la estructura del amparo, no podemos ir en contra de las estructuras de carácter procesal, pero el asunto está ganado, es cosa de tener paciencia. (…) La Fiscalía no ha dejado de trabajar en ese asunto ni un solo día”, señaló Gertz Manero.