Ariana Grande y Dalton Gomez contrajeron matrimonio en secreto este fin de semana

Regeneración, 17 de mayo de 2021. Las redes sociales explotaron tras la confirmación de la boda de Ariana Grande y el agente de bienes raíces Dalton Gomez.

La noticia se dio a conocer en el portal de noticias TMZ, donde se confirmó que la boda se dio en una casa de la pareja ubicada en Montecito.

De acuerdo con TMZ, en el evento se habrían hecho presentes sólo los familiares más cercanos de la pareja del momento.

El mismo medio informa que sus fuentes declararon que pudo realizarse de manera impulsiva porque en realidad no hubo una enorme ceremonia como se suele realizar en las bodas.

Por lo anterior se señala que no está claro si la pareja habría planeado casarse de esta forma o no.

Por otro lado, la revista People informó que un representante de Ariana Grande, confirmó que la pareja se casó en secreto este fin de semana.

View this post on Instagram

Ariana Grande y Dalton Gomez se comprometieron en diciembre del 2020, antes de la Navidad.

La cantante incluso habría escondido su romance con el agente de bienes raíces durante el año pasado, confirmando su relación en el lanzamiento de su sencillo ‘Stuck with U‘.

Después de ello, Ariana posteó algunas fotografías junto a Dalton Gomez para confirmar su compromiso y la aprobación por parte de su madre; Joan Grande.

A pesar de que la noticia se viralizó en redes sociales, Ariana Grande no ha salido a dar ninguna declaración al respecto.

Sin embargo, Dalton Gomez confirmó por medio de sus Instastories la noticia, confirmando la boda y mencionando que la fiesta está agendada para el siguiente mes.

View this post on Instagram

Las redes sociales enloquecieron con la noticia sobre la boda de la intérprete de ‘God is a Woman‘.

Sus fanáticos y sus seguidores comenzaron a enviar felicitaciones para la pareja de recién casados.

Otros por su parte se mostraron sorprendidos por la premura de la consumación del compromiso, por lo que llenaron a Twitter de memes.

Por lo anterior, los internautas recordaron las historias de amor de la cantante, desde su compromiso con el comediante y actor Pete Davidson hasta el fallecimiento del rapero Mac Miller.

ariana está más feliz q nunca, casada con el amor de su vida y yo no podría estar más orgullosa de ella, de verdad se lo merece taanto,, estoy muy sensible y feliz, no me toquen

pic.twitter.com/GCMNGWTGuy

— sofit91 (@alwaysbeeneasy) May 17, 2021