El fundador de Morena en Manzanillo, Díaz Valdez, fue asesinado a balazos cuando bajaba de su vehículo por hombres que viajaban en moto.

Regeneración, 4 de julio del 2021. El activista, David Díaz Valdez, fue asesinado a balazos luego de bajar de su vehículo en Salahua, municipio de Manzanillo, Colima.

Díaz Valdez había denunciado la contaminación de la termoeléctrica, “General Manuel Álvarez Moreno”; lo cual afecta a la población de Campos desde la década de los 90.

El activista había estado encarcelado durante nueve meses, acusado de despojo y daño a propiedad ajena.

Sin embargo, un juez determinó dejarlo en libertad el 21 de junio, luego de que no pudo ser posible comprobar las acusaciones contra él.

De acuerdo con los reportes policiacos, Díaz Valdez fue fundador del partido Morena en Manzanillo, fue asesinado el viernes por sujetos que viajaban en una moto.

Aunque, los equipos de socorro llegaron al lugar del ataque, nada pudieron hacer por el hombre que ya no tenía signos vitales; por lo cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo de cargo de las investigaciones, para dar con los responsables.

Díaz Valdez temía por su vida

Durante su estancia en prisión, Díaz Valdez señaló al gobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta por su integridad dentro del penal; así mismo, lo hizo con el fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez; además, del magistrado de Manzanillo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval.

“Yo no tengo conflicto con ningún reo peligroso aquí adentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida en este penal; si llegara a morir aquí, el estado es el responsable”, indicó.

Luego de su asesinato, su hijo hizo una transmisión en Facebook, donde denunció que a su padre lo habían mandado a asesinar.

“Lo mandaron asesinar, ya saben que mi papá luchaba por las personas desprotegidas y como no lo podían callar lo mataron”.