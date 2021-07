La saxofonista María Elena Ríos desmintió supuesto apoyo de parte del diputado Sergio Mayer

El actor se refirió a la artista como una violinista y ella le respondió en redes sociales

Regeneración, 2 de julio de 2021. La saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido, le respondió Sergio Mayer sobre las declaraciones que hizo sobre la presunta ayuda que le otorgó.

El martes pasado, el diputado Sergio Mayer fue invitado al programa De Primera Mano, donde se proclamó como alguien que «apoya a las mujeres que han sufrido violencia».

Las declaraciones del también actor, han sido desmentidas por la saxofonista oaxaqueña, quien aseguró en su cuenta de Twitter, que el diputado es un oportunista.

María Elena Ríos refutó a Mayer tras corregirle que ella es saxofonista no violinista como el diputado la refirió.

«Si de verdad me hubiese ayudado Sergio Mayer, no me nombraría como ‘violinista’ porque para su información soy saxofonista» detalló Ríos.

La artista aprovechó y adjuntó el extracto del programa de Gustavo Adolfo Infante, donde el actor mencionó que Ríos es una violinista.

«Usted solo fue a hacer show con el criminal de Rubén Vasconcelos, el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista» indicó.

La saxofonista advirtió que el diputado es un oportunista

Exhiben mentiras del diputado Sergio Mayer

El diputado fue puesto en duda por los comunicadores de Imagen TV, por lo que dicho personaje comenzó a recordar los presuntos casos donde ha apoyado a las mujeres. «Yo no estoy a favor de ningún delincuente , de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores trátese de quien se trate.» «(…) Es más, yo no sé si ustedes estaban enterados ¿Se acuerdan de la violinista que le echaron encima ácido?» mencionó Mayer durante el programa. María Elena Ríos e incluso le dijo que se trata de una saxofonista. Ante este cuestionamiento , una de las presentadoras le recordó el nombre dee incluso le dijo que se trata de una saxofonista. Sin embargo, Sergio Mayer continúo diciendo «la violinista» y dijo «Yo no sé si ustedes sabían que también la apoyé para que se hiciera la detención, ahí nadie dice nada». Finalmente, el diputado acusó que «hay muchas cosas que he hecho y son positivas y aún así desvirtúan mi trabajo y no lo voy a permitir».