Así puedes obtener tu certificado de vacunación Covid-19

El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que los empleadores no pueden solicitar el certificado como requisito para dar o conservar un trabajo.

Regeneración, 6 de julio del 2021. Si cuentas con el esquema completo de vacunación contra la Covid-19, a partir de hoy ya puedes obtener tu certificado de vacunación. Sólo tienes que ingresar a cvcovid.salud.gob.mx e ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Después de ingresar la CURP, se enviará un mensaje con dos ligas al correo que se registró para recibir la vacuna. La primera sirve para ver el certificado de vacunación, si existen errores en la información deberás entrar a la segunda dirección para realizar un reporte.

Para ello, se solicitarán algunos datos y que adjuntes el comprobante de vacunación. Una vez completados los campos deberás dar clic en ‘enviar’.

El documento tendrá las fechas en las que se aplicó el biológico y qué tipo de vacuna recibió, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia mañanera, el científico explicó que el certificado puede utilizarse como comprobante de vacunación para aquellas personas que tienen la necesidad u oportunidad de viajar a otros países.

«En algunos países, en particular en la región europea, ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas», señaló.

Además, Gatell mencionó que desde el punto de vista de salud pública es inconveniente y no consideran que ayude a tener un control de la epidemia en el mundo; por el contrario, podría entorpecer el comercio y la movilidad de las personas. También subrayó que no tiene nada que ver con asuntos diplomáticos.

Asimismo, comentó que el certificado es oficial y tiene código QR, el cual permitirá que sea verificado en tiempo real por cualquier autoridad migratoria o de cualquier otra naturaleza.

Por último, el subsecretario resaltó que el certificado no se puede solicitar en los empleos, es decir, que no puede ser un requisito estar vacunado para conservar un puesto de trabajo.

«No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo», expresó.