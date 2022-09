Video: Atletas pasan corriendo afuera de restaurante y causan pánico entre los comensales

De acuerdo con la grabación, los comensales están disfrutando de alimentos afuera de un restaurante, cuando de pronto un grupo de atletas pasan corriendo



Regeneración 23 septiembre 2022. Varios comensales que se encontraban comiendo afuera de un restaurante salieron huyendo de sus mesas luego de que vieron a un grupo de atletas que iban corriendo.

De acuerdo con la grabación, las personas están disfrutando de alimentos afuera de un restaurante, cuando de pronto un grupo de atletas pasan corriendo.

Al ver dicha situación, los comensales se ponen de pie y asustados comienzan a correr en la misma dirección que los atletas.

Posteriormente mas personas se levantaron a correr tras ellos sin saber que solo se estaban ejercitando.

Los hechos ocurrieron en Brasil.

La gente después de la pandemia está más relajada.



La gente: en Brasil afuera de un restaurante pasó un grupo de personas haciendo CrossFit, pero los que comían pensaron que ellos huían de algo y decidieron seguirlos muy asustados.

pic.twitter.com/3elR7STfMW — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) September 23, 2022

Se burlan en redes

De inmediato el video se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios se burlaron de los comensales que salieron corriendo detrás de los atletas.

«Jajajaja hasta el mesero se fue corriendo jajaja», «Lo hicieron para no pagar la cuenta», «No puedo de la risa», «pudo haber sido en México, sin problema.», fueron algunos comentarios.

Muchos usuarios consideraron que hasta cierto punto es comprensible su actuar pues creyeron que había ocurrido algo y por eso estaban corriendo.

«Es comprensible, si yo veo un montón de gente que parece correr huyendo yo también saldría corriendo, no me gustaría quedarme como si nada y que me pasara algo», comentó un usuario.

Otro indicó que claramente se ve que van trotando y no corriendo huyendo de algo.