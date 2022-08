Bad Bunny recibe criticas por hacer ‘queerbaiting’; ¿qué es esto?

Bad Bunny ha sido señalado de ‘queerbaiting’ luego de besar a un bailarín durante su show en los MTV Music Awards 2022. Te explicamos de qué se trata este hecho.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 30 de agosto de 2022.- Bad Bunny fue recientemente reconocido como el Artista del Año por los MTV Video Music Awards 2022. Sin embargo, el nombramiento quedó en segundo plano cuando al artista se le ocurrió besar en la boca a un bailarín durante su presentación musical.

El hecho parece ser un recurso ya gastado por la industria de la música. Por ejemplo, en los mismos premios, pero de 2003, Madonna sorprendió al besar en la boca a Britney Spears y a Christina Aguilera. Otros artistas como Harry Styles, Billie Eilish y Ariana Grande también han sido acusados de queerbaiting. De tal manera que, para algunos, el acto del ‘conejo malo’ es simplemente un caso más de estos.

¿Y qué es el queerbaiting? Según define The Urban Dictionary es una técnica de marketing utilizada para atraer espectadores queer (quienes se identifican con un género y sexualidad diferente a la heterosexual) que implica crear una tensión romántica o sexual entre dos personas del mismo sexo. O bien, cuando dos hombres o dos mujeres heterosexuales fingen ser homosexuales y coquetean con personas de su mismo sexo, pero en sentido de broma.

¿Bad Bunny gay?

En el caso específico de Benito Antonio Martínez (nombre de pila de Bad Bunny), parecería que su show en los MTV VMAs se trató de queerbaiting, porque el cantante, hasta el momento, no se ha declarado homosexual. O no por lo menos en los medios o las redes sociales.

Lo más cercano a una declaración de tal índole fue en 2020 durante una entrevista que dio a Los Ángeles Times. El cantante puertorriqueño fue cuestionado acerca de su orientación sexual, ya que ha sido gran defensor de la comunidad LGBTQ+, y aunque no aceptó ser homosexual, tampoco lo descartó.

«Al final del día no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres», dijo en aquella ocasión.

El problema, finalmente, no son sus preferencias sexuales, sino el efecto que tiene el queerbaiting en la comunidad LGBTQ+. Y es que de acuerdo con algunos diarios y revistas internacionales, como El País o Glamour, los productos mediáticos intentan representar a la comunidad LGBTQ+ con personajes que no son parte de ella. Incluso, ni siquiera hablan directamente de la diversidad sexual.