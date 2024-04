AMLO destacó respeto mutuo con la banca. Al cierre de 2023 utilidades históricas ascendieron a 273 mil 314 millones, incremento de 5.2% comparado con 2022

Regeneración, 19 de abril de 2024. La banca mexicana celebra la última convención con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y lo hace con buenas cuentas financieras.

MAGISTRAL @lopezobrador_ diciéndole a los banqueros “a ustedes les fue muy bien” y les dió datos duros y positivos de su política financiera .#ConvencionBancaria2024

Viva AMLO!!! pic.twitter.com/QaeZH9LXHn — Rocío (Rocilú)de López (@Principerra) April 20, 2024

Cabe destacar que portales recuerdan en primer lugar lo dicho por AMLO hace un año:

Esto es:

-“Amigas, amigos del sector bancario, reiterando el compromiso que contraje desde el inicio del gobierno, de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México, sigan haciendo negocios legales en México”.

Lo anterior en 2023 durante la fiesta anual de los banqueros.

“Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables”, dijo Andrés Manuel López Obrador frente a los banqueros en 2023.

Cuando llegamos al gobierno, China era el principal socio comercial de Estados Unidos, después fue desplazado por Canadá y ahora estamos en el primer lugar; nos necesitamos mutuamente, dijo el presidente @lopezobrador_. #ConvenciónBancaria2024 pic.twitter.com/jFIJaUszH3 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 20, 2024

AMLO y banqueros

Seguidamente se indica que al cierre de 2023 obtuvieron utilidades históricas que ascendieron a 273 mil 314 millones de pesos, un incremento de 15.2% en comparación con 2022.

E incluso que la cartera de crédito, que es el dinero que presta la banca a personas, empresas y gobierno, ascendió a 6.8 billones de pesos, una cifra superior, incluso de lo que administran las Afores en el país.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, dijo esta semana que las ganancias que ha tenido la banca han sido gracias a que el gobierno no modificó las reglas.

Además, aseguró que eso ayudó a que la banca lograra el crecimiento.

#ConvenciónBancaria2024



El presidente @lopezobrador_ reiteró que su Gobierno ha respetado la autonomía de @Banxico y afirmó que así seguirá siendo para poder controlar la inflación. Además, el mandatario agradeció a los encargados de las tiendas departamentales, quienes han… pic.twitter.com/kq2fZlAKCG — SPR Informa (@SPRInforma) April 20, 2024

Despedida de AMLO

-“Me despido de ustedes, me han tratado muy bien. Y creo que ha sido mutuo”.

Así, declaró la clausura de la 87 Convención Bancaria en Acapulco, la última en su periodo como presidente.

“Les cumplí y les felicitó” destacó en su mensaje el presidente López Obrador durante su intervención.

En su última #ConvenciónBancaria, AMLO bromea a los banqueros…



“Vamos a proyectar los otros datos”, les dice. pic.twitter.com/leYPOOFiQl — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) April 20, 2024

Y misma donde presentó los principales resultados socioeconómicos durante su administración, destacó que el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social es de 17 mil 554 pesos.

“Les agradezco mucho, yo ya no voy a estar en la próxima, me voy a Palenque en cinco meses“.

Tras lo anterior, añadió:

-“Me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado con respeto y les he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”.

Aquí los portales registran los aplausos de los banqueros.

En la clausura de la 87° #ConvencionBancaria, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (@Banxico) 🏦 destacó:



"Actualmente estamos viviendo un importante proceso de modernización del sistema bancario y en general del sistema financiero mexicano. 💸 pic.twitter.com/G6CcTylGqh — IMER Noticias (@IMER_Noticias) April 20, 2024

Indicadores

Por otra parte AMLO pidió que se proyectara una presentación con indicadores económicos como el número de empleos creados, remesas e inversión extranjera directa.

Además, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), inflación, el promedio del salario de los trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el tipo de cambio del peso frente al dólar y el desempleo.

-“Esto nos debe llevar a pensar que es muy importante la integración económica, el tratado comercial, nos necesitamos mutuamente”.

Les comparto esta fotografía de la 87 Convención Bancaria a lado de nuestra futura presidenta @Claudiashein.#ClaudiaPresidenta2024 #ConvencionBancaria2024 pic.twitter.com/hnRTS9Y4Yd — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) April 19, 2024

