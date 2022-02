Belinda demandará a medios por violencia de género

«Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad», señala Belinda en Twitter

Regeneración, 18 de febrero de 2022. Por medio de Twitter la cantante Belinda lamentó la violencia de género de la ha sido objeto en los últimos días, y adelantó que tomará acciones legales, contra personas públicas y medios de comunicación.

Mismos que han traspasado la línea del respeto y han externado comentarios sobre ella que la colocan una posición muy vulnerable.

Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. — Belinda (@belindapop) February 18, 2022

Belinda

-«Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto»– señaló.

Además agregó que dichas personas han llegado «al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mi».

Incluso dijo que «…, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable».

Por todas

Además, Belinda señaló que no solo es por su situación particular, sino por todas las mujeres a las que se les presiona para cumplir estereotipos.

«Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad», proclamó.

Asimismo Belinda dijo que «las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera».

Ciclo

Finalmente Belinda cerró su hilo de mensajes con palabras de la feminista Simón de Beauvoir, reivindicativa de los derecho de las mujeres:

Cierro este ciclo aprendiendo que:

“…, el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” – Simone De Beauvoir