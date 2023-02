Una publicación en Mercado Libre pone a la venta un billete de $50 pesos con características especiales y es puesto a la vente en 3 millones de pesos.

Regeneración Mx, 2 febrero 2022. Como es conocido en el mundo de la numismática, los billetes o monedas no siempre corresponde su valor impreso con el valor de venta ya que se convierten en objetos coleccionables y en este caso, un billete de $50 pesos es vendido en 3 millones.

De acuerdo con la publicación en Mercado Libre, el billete de $50 pesos perteneciente a la Familia G, lanzada en 2021 con número de serie AB1038325, cuenta con el diseño de ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México es el objeto de la discusión.

Según lo descrito por el autor de la publicación, el billete se encuentra en “perfectas condiciones sin ningún doblez”, su perfil como vendedor no muestra otras referencias salvo que es de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En los comentarios de la publicación se puede observar como los coleccionistas evidentemente enfadados piden denunciar este tipo de publicaciones pues pueden confundir a los compradores novatos.

Algunos aficionados a la numismática señalan tener décadas dedicándose a este pasatiempo y que en definitiva esos precios están injustificados, pues no tiene nada especial el billete.

“Soy numismático, y tú billete no tiene un valor alto, ya que la serie no es AA, ni comienza con 00, ni tiene error, ni corrida, ni numerología como dices, solo vale $50 pesos, así que no le faltes al respeto a la gente con tu sarcasmo, probablemente si tienes certificación de no circulación valga unos $800 pesos”, señaló un usuario.