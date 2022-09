Calderón chantajeaba apoyo del ejército a cambio de contratos: Moreira

«Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos, si no, no nos mandaba al Ejército. De ese tamaño era el chantaje que había”, dice Moreira

Regeneración, 14 de septiembre de 2022. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, exhibió chantaje por parte del entonces presidente Felipe Calderón.

Esto cuando Moreira era gobernador de Coahuila y Calderón le envió un contrato en el que le condicionaba el apoyo del Ejército en tareas de seguridad.

Es decir, en torno al año del 2011.

Por otra parte el ahora legislador Moreira puntualizó que el uso de la Guardia Nacional puede ser retirado por los gobernadores en cualquier momento.

-Explicó que “si los gobernadores en algún momento dicen, ‘ya no se necesita’. Bueno, pues ya no recurren a ese dispositivo”.

Moreira

-“Cuando yo inicié como gobernador, el presidente Felipe Calderón me mandó un contrato, un convenio, y en ese convenio se me decía que si yo no lo firmaba no me ayudaba el Ejército».

Así, tal cual lo dijo Moreira.

Además señala que: «Tuve que firmar. Ahora ya no estamos en eso”.

Calderón

“Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos, si no, no nos mandaba al Ejército. De ese tamaño era el chantaje que había”, aseveró Moreira.

Derecho

Por otra parte destacó que la posición del PRI es que exista el derecho a que fuerzas armadas participen en labores de seguridad.

-“Nosotros vamos a votar porque exista la posibilidad de que el Ejército pueda ser llamado a ofrecer seguridad en estados y municipios, eso es todo”, señaló Moreira.

“Ni estamos aprobando el IVA, como lo hicieron ellos, algunos de ellos, que hoy los veo oponerse; ni estamos aprobando el Fobaproa, ni nada», señaló

Y remató: «Estamos dando la posibilidad a las y los mexicanos de tener seguridad”.