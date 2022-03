Cantante de narcocorridos muere tras ataque a balazos en Tijuana

Un cantante de narcocorridos conocido como el ‘Tesoro de Sinaloa’ falleció a causa de un ataque a balazos que sufrió de la mano de sicarios

Regeneración, 20 de marzo de 2022. Gabriel Soto, un cantante de narcocorridos que había sobrevivido a tres atentados, murió tras ser víctima de un ataque a balazos en Tijuana.

La muerte del cantante de 55 años fue confirmada en redes sociales por sus familiares y amigos quieres lamentaron y recordaron la tragedia registrada en la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes en medios locales, el ‘Tesoro de Sinaloa‘ llevaba dos meses hospitalizado y en estado crítico tras sufrir un ataque a balazos al interior de un taller mecánico en Baja California.

Como consecuencia de la gravedad de las heridas del cantante, sus familiares lo trasladaron a un nosocomio en Guadalajara, Jalisco, donde estuvo internado hasta que su cuerpo no resistió más.

Según información de Cadena Noticias, el ‘Tesoro de Sinaloa‘ se popularizó porque libró tres balaceras en las que estuvo a punto de perder la vida.

La Fiscalía General de Justicia de Tijuana continua con las investigaciones sobre los atentados que sufrió Gabriel Soto. Sin embargo, aún no se ha definido si el cantante tenía nexos con el narco.

Resultado de los episodios de violencia, el cantante de narcocorridos publicó el tema ‘118 balazos‘, el cual narra cómo fue que vivió los atentados.

El cantante norteño inmortalizó sus vivencias en el narcocorrido ‘118 balazos‘, donde se menciona el lugar del fallecimiento y cómo ocurriría.

Debido a la lírica del tema, usuarios en redes sociales se han manifestado sorprendidos porque el ‘Tesoro de Sinaloa‘ predijo su muerte de la mano de sicarios.

«Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita. Con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita 118 balazos ni Diosito me los quita»