Chino Ántrax habría escapado de prisión domiciliaria en EU

Regeneración, 9 de mayo de 2020. Este sábado se dio que “El Chino Ántrax” fundador de uno de los grupo de sicarios más violentos en México «Los Ántrax», se habría escapado de la prisión domiciliaria en la que se encontraba y que había obtenido desde el 3 de marzo de este año.

El periodista Keegan Hamilton reveló documentos judiciales que señalan que el exintegrante del Cártel de Sinaloa no ha sido localizado.

Cabe mencionar que fue su abogado Frank J. Ragen quien negoció con la fiscalía para que los cinco años más que le faltaban los purgara desde arresto domiciliario y se le permitiera salir en un radio no mayor de 500 metros de su casa.

La magistrada Sabraw accedió, debido a la buena conducta que mostró mientras estuvo en prisión.

En diciembre de 2019 José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias El Chino Ántrax recibió una sentencia de 7 años y 3 meses en una prisión de San Diego, California.

Esto fue seis años antes de su sentencia, en 2013 cuando la Interpol realizó un operativo en Ámsterdam.

En aquella época El Chino Ántrax se consideraba como uno de los capos del cártel de Sinaloa de más alto rango y jamás procesado en Estados Unidos, ahora no se sabe sobre su paradero.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, an ex-Sinaloa cartel enforcer known as «Chino Ántrax» was released from US custody last month and promptly «absconded from supervised release,» per new court document.

He «planned to reside in Mexico post-release.»

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 8, 2020