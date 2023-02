La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) analizó algunas de las marcas más comerciales de chocolate en el mercado y estos fueron los resultados.

Regeneración Mx, 9 febrero 2023. A pocos días de la celebración del día del amor y la amistad, te traemos un estudio publicado en la revista del consumidor, distribuida por la PROFECO, donde señala cuáles son los chocolates que no cumplen con las normas.

“Ya sea blanco, amargo, con leche o semiamargo, su grasa no debe contener una proporción mayor a 5% de grasa vegetal, diferente a la manteca de cacao, un chocolate no debería ostentarse como tal si no cumple con lo anterior”, informó la Profeco en su estudio.