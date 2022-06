Científico mexicano es reconocido por su labor por la Reina Isabel II de

Alejandro Madrigal, científico mexicano, fue reconocido por la Reina Isabel II, como Oficial de la Orden del Imperio Británico que condecora la excelencia; Madrigal fue honrado debido a su labor médica en torno al cáncer y el transplante de médula ósea

RegeneraciónMx.– De niño, Alejandro Madrigal tuvo que vender zapatos de puerta en puerta para ayudar a su familia con los gastos de la casa. En ese entonces, no imaginó que un día se convertiría en una eminencia científica y que su labor sería reconocida por la mismísima Reina de Inglaterra.

De esa época, Madrigal recuerda cómo se pensaba que su problema de dislexia no le iba a permitir ascender académicamente, un problema agravado por la zurdera con la que nación. Pero la historia fue otra cuando Alejandro entró en contacto con la medicina.

Logró graduarse de la Faculta de Medicina como médico internista, y después de eso se fue a estudiar su maestría a Londres, Reino Unido.

«Llegué muy emocionado y contento al primer día de escuela porque veía que mi hermano mayor regresaba muy feliz a la casa. Cuando el maestro Méndez me vio agarrar el lápiz con la mano izquierda , me dijo que eso no lo podía hacer en su salón», cuenta en entrevista para la BBC.

«Me decía una frase que siempre me molestó: ‘La vergüenza la llevas en la suela de los zapatos’ y me hacía sentar en el fondo del salón, viendo a la pared», recuerda Madrigal.

TRABAJO MÉDICO DEL CIENTÍFICO MEXICANO

Alejandro Madrigal tiene 69 años de edad y cuenta con una amplia trayectoria médica profesional. Entre sus logros destacan sus estudio contra el cáncer y el transplante de médula ósea.

Lamentablemente tenemos todavía una pelea muy fuerte contra el cáncer, yo me levanto todos los días diciendo te voy a ganar, te voy a ganar y la verdad es que me gana, me gana, me sale por un lado y me sale por otro lado, me vence con un paciente, me vence con otro paciente’’, señaló.

Fue el fundador y primer Director Científico del Instituto de Investigación Anthony Nolan y del Programa de Sangre de Cordón Umbilical del Centro de Terapia Celular del Anthony Nolan, ex Presidente de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula Ósea, es miembro honorario del Mexican Cultural Centre (MCC), Reino Unido.

Además es catedrático de hematología en el Instituto del Cáncer de la UCL y consultor honorario en la Fundación Royal Free Hospital NHS.

Su labor fue reconocida en el marco de los festejos por los 70 años de la Reina Isabel II.