Ciro Gómez Leyva y Epigmenio Ibarra se enfrentan por García Luna; «deberías hacer una autocrítica»

De nueva cuenta, tanto el periodista de Radiofórmula, Ciro Gómez Leyva como el periodista y productor, Epigmenio Ibarra, se enfrascaron con el tema de la relación de los medios y García Luna.

RegeneraciónMx, 22 de febrero de 2023.- De nueva cuenta el espacio que conduce Ciro Gómez Leyva en Radifórmula se prendió con la presencia del productor y periodista, Epigmenio Ibarra, quien una vez más le plantó en cara la colusión de los medios con Genaro García Luna.

En la mesa de miércoles donde Ibarra participa, se hizo mención a los dichos del presidente AMLO quien señaló que los medios deberían de hacer una autocrítica de su actuar con Genaro García Luna, a lo que el productor mencionó que Ciro es parte de ese círculo.

No tardó más Epigmenio Ibarra en decir esto en lo que Ciro se puso a la defensiva, lo que puso en marcha una vez más la discusión sobre lo que callaron los medios durante la guerra de Felipe Calderón.

A pesar de la exhibida, Ciro Gómez Leyva se montó en su discurso de siempre y dijo que Epigmenio Ibarra debería aclarar a qué se refería con esa demanda y de manera descarada, dijo, siempre cuestionó la política de seguridad de Felipe Calderón y su secretario del ramo, Genaro García Luna.

Y como si se tratara de un momento esperado, la pelea de ideas entre ambos personajes dio paso a mostrar las cartas de la oposición y los medios aliados, señalar que la inseguridad no ha parado en el país y que AMLO ha fallado.

Ciro mostró las cifras oficiales de homicidios y se atrevió a decir que las cosas no han cambiado porque los datos lo dicen, sin embargo, Epigmenio Ibarra lo refutó y señaló que no solo es los datos, sino la disminución de otros factores.

«¿Dónde se dieron a conocer las cifras? En la Mañanera. Entonces no se echan culpas, la violencia tiene causas. El que desató el infierno en este país tiene nombre y apellido: Felipe Calderón. Esa dinámica de violencia demencial que no se detiene por decreto», defendió Epigmenio Ibarra.

«Perdóname. ¿Cómo que no se puede hacer gran cosa? Se pueden atacar las causas de la violencia. ¿Qué quieres? ¿Quieres más guerra?», preguntó Ibarra. «Yo no sé. En este momento yo no estoy en el gobierno, yo no hago políticas públicas», se indignó Gómez Leyva.