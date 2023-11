Clara Brugada dice de empate técnico con Harfuch, subraya unidad

“No entré a participar para obtener un cargo. No soy una política tradicional. Voy a respetar lo que decida el partido”, señaló Clara Brugada

Regeneración, 3 de noviembre de 2023. Clara Brugada, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, aseguró que hay empate técnico en la contienda actual con Omar García Harfuch.

Y es que los portales subrayan que Brugada dijo que después del 10 de noviembre no habrá rompimiento, ya que aceptará los resultados de Morena.

Cabe destacar que Brugada presentó una encuesta que refiere que tiene empate técnico, a una semana de que Morena dé a conocer los resultados sobre quién coordinará los comités de la 4T en la capital.

Brugada

Así, en entrevista con medios de comunicación, Clara Brugada aseguró que no hará valer el derecho a ganar por género, y que no cuenta con plan B en caso de no ser electa.

-“No hay plan B para aceptar otro cargo. A nivel encuesta está muy claro este empate técnico”, expresó Clara.

Además aclaró:

-“No entré a participar para obtener un cargo. No soy una política tradicional. Voy a respetar lo que decida el partido”, añadió.

Empate técnico, estamos igual en preferencias y soy la más competitiva entre las aspirantes a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en las nueve entidades en juego, según la encuesta publicada por @lorena_becerra, la encuestadora más acertada en procesos políticos. pic.twitter.com/Z9NNbqMiIh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 2, 2023

Unidad

Por otra parte, Brugada puntualizó que después del 10 de noviembre habrá unión y no se perfila un rompimiento.

-“Aquí vamos a salir todos unidos y vamos a respetar el resultado de Morena”.

Cabe destacar que Clara Brugada dijo que se encuentra gustosa de que recientemente la encuesta de Lorena Becerra haya confirmado que existe un empate técnico.

Así, la encuesta señalada por Clara Brugada indica que que ella y García Harfuch tienen apenas una diferencia de 3 puntos puntos, pues él cuenta con 34 y ella con 31.

Seguidamente, Clara Brugada indicó que el empate técnico estaría contemplado en los 5 puntos considerados como posible rango de error.

Y, lo que hace notar que la competencia entre ella y el extitular de la SSC “está muy reñida”.

Gusto

-“A mí me da mucho gusto que recientemente Lorena Becerra haya publicado una encuesta que dice lo que yo he dicho ya desde hace varias semanas, que vamos en un empate técnico”, dijo Brugada.

Además, agregó: “Me da gusto que una voz muy reconocida en este ámbito pueda hacer pública una encuesta de cómo vamos, yo creo que vamos en un empate técnico”.