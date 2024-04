Clara Brugada se mantiene en primer lugar de preferencia, revela encuesta de Berumen

A mes y medio de que se lleve a cabo la elección a Jefe de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada sigue en la preferencia ciudadana.

RegeneraciónMx, 15 de abril de 2024.- La elección a la Jefatura de Gobierno de la CDMX sigue avanzando y a casi mes y medio de que se lleven a cabo los comicios, la candidata de la cuarta transformación, Clara Brugada, se coloca como la preferencia número uno de los capitalinos.

La encuesta publicada por Berumen señala que, si fuera hoy la elección, el 53% de los encuestados votaría por la candidata de Morena, PT y Partido Verde, mientras que el 32% de la intención del voto sería para el candidato del PRIANRD, Santiago Taboada.

La diferencia entre ambos candidatos, según la encuesta, es de 21%, cifra que se ha posicionado en los últimos meses desde que inició campaña.

No solo es Clara Brugada, Morena encabeza la preferencia

En el caso de elegir algún proyecto de ciudad, los encuestados señalaron que prefieren el segundo piso de la cuarta transformación con Clara Brugada y Morena.

La encuesta Berumen señala que, el 53% de la población votaría por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, mientras que el 32% de la población lo haría por el PRIANRD.

En cuanto a por quién no votaría, las cosas están en un nivel no imaginado. La encuesta señala que la gente no votaría por el PRI en un 41%, mientras que un 23% no lo haría por Morena. A este, un 15% no lo haría por el PAN.

En global, las dos coaliciones la encabezada por el PRIANRD tiene un total de 59%, mientras que la 4T tiene un 27% de rechazo, casi un 2 a 1 con la oposición.

La elección a Jefe de Gobierno se llevará a cabo el próximo 2 de junio de 2023.

