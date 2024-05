Claudia Sheinbaum asegura que el 2 de junio va triunfar la democracia frente al fraude

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las y los mexicanos votarán el próximo 2 de junio para que continúe la Cuarta Transformación en el país.

RegeneraciónMx, 26 de mayo de 2024. La candidata presidencial por la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que el próximo 2 de junio va triunfar la democracia frente al fraude.

A unos días de que concluyan las campañas electorales, la morenista se dijo convencida de que la transformación continuará.

Durante un mitin en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que el pueblo va votar por la continuidad.

Asimismo, la morenista aseguró que existe una gran diferencia entre la Cuarta Transformación y lo que representa el PRIANRD.

Claudia Sheinbaum aseguró que si llega a la presidencia se continuará con el combate a la corrupción.

“Vengo a comprometerme con ustedes, a decirle que no les voy a fallar, que no voy a traicionar, que no va a regresar la corrupción ni los privilegios, que vamos a seguir defendiendo a la patria, que vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos, y que vamos a luchar todos los días, todos los días, por el bienestar del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de Chiapas”, indicó.