Comediantes que saltaron del ‘chiste malo’ al escándalo

Comediantes como Platanito, Ricardo O’ Farrill, Mau Nieto y Carlos Ballarta estuvieron en polémica por sus chistes y hasta acusaciones de abuso

Regeneración, 16 de noviembre de 2022. El mundo de los comediantes y standuperos se encuentra bajo la polémica debido a los chistes que algunos de sus exponentes han lanzado al público.

Algunos comediantes van más allá de escándalos derivados por chistes que indignaron al público, ya que han sido señalados de presuntos casos de abuso sexual.

7 Comediantes en escándalos

A continuación te enlistamos algunos comediantes y standuperos que se han envuelto en la polémica:

Platanito

El payaso Platanito protagonizó el escándalo tras contar un «chiste» que no le dio risa a sus seguidores ni a los papás de Debanhi Escobar, joven desaparecida y asesinada en Monterrey, Nuevo León.

El chiste «Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s», el comediante prosiguió: «Güey, ¿De dónde era Debanhi?” y le responden «De Monterrey», «¿Cómo murió?», pregunta y luego responde, «[Murió] ahogada, en Monterrey donde no hay agua, no manches».

El planteamiento que realizó Sergio Verduzco le valió en comentarios negativos en redes sociales y una amenaza de demanda.

Cabe resaltar que Platanito también ha sido señalado de acoso sexual y laboral por parte de dos mujeres.

A estos escándalos se suma un chiste que realizó el payaso sobre la Guardería ABC, con el cual también obtuvo la desaprobación del público.

«¿Saben de que murió Michael Jackson?, de desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora». «No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children», dijo Platanito en 2015.

Carlos Ballarta

Otro de los standuperos que ha sido perseguido por la crítica en redes sociales es Carlos Ballarta, quien se ha situado en diversos escándalos por sus opiniones y chistes.

Uno de los chistes que se viralizó en redes sociales, y no precisamente por ser gracioso, fue uno sobre niños con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

«Si te da SIDA de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto», dijo el comediante.

El acto le valió una serie de comentarios negativos por parte de los internautas, quienes pidieron cancelar al comediante.

Acusan a Carlos Ballarta de burlarse de niños con SIDA; piden cancelarlo de Netflix pic.twitter.com/BQ3iKn6CVM — Fernando Diaz (@fdiaz2050) October 31, 2022

Ricardo O’ Farrill

También conocido como Richie, y por ser amigo de Chumel Torres, generó polémica en redes por realizar un chiste de pedofilia durante un show de stand-up.

El monólogo de Ricardo O’ Farrill hizo mención a un niño y la masturbación que se habría realizado al verlo, lo cual desató indignación de su público.

«Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte (señaló su entrepierna). Me fijé en eso y se me empezó a parar… no, no es cierto. Ese ya fue el último, se los juro. Ya en serio, me vine en el kleenex y lo aventé por la ventana», mencionó entre risas.

El nombre de este comediante o standupero es Ricardo O` Farril y usa la pedofilia cómo un chiste.



¿A alguno de ustedes les causa gracia lo que dice este tipo?#RichieOfarrilPedofilo pic.twitter.com/qg9NVKCfed — :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) February 21, 2020

Tío Rober

El comediante Roberto Andrade, mejor conocido como ‘Tío Rober‘ fue catalogado de «violador» en redes sociales tras confesar que tuvo relaciones con una mujer mientras ella estaba en estado etílico e inconsciente.

La confesión del Tío Rober le valió críticas en redes sociales, además de cancelaciones en eventos masivos como el Vive Latino.

«Estábamos echándonos unos mezcales. Nos fuimos a la cama, nos seguimos besando, nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también ya estaba muy pedo. Entonces al momento de ya empezar a coger, me paro por un condón y cuando volteo ella ya estaba dormida…» «Fueron como 10 segundos en que mi moralidad me empezó a dar vueltas a la cabeza y dije ‘realmente ella me dio permiso’. Sí lo hice, sí me la cogí como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo« dijo Tío Rober

¿Qué onda, @vivelatino, también ahí van a hacer confesiones de violación este par de miserables? ¿De verdad las personas que asistan a un vive latino se merecen esta porquería? pic.twitter.com/pSkZLDiFSd — Feminasty (@CynthiaHijar) March 14, 2022

Mau Nieto

El standupero Mau Nieto se vio involucrado en las acusaciones de dos jóvenes, quienes lo señalaron de abuso sexual.

Los señalamientos se dieron a conocer por medio de redes sociales, donde una empleada de una taquería y una productora de stand-up rompieron el silencio respecto a este personaje.

Las denuncias públicas estuvieron acompañadas de la clausura del bar Woko, donde solía trabajar el comediante Mau Nieto.

Chuponcito

El payaso Chuponcito también se encuentra en el ojo del huracán por las acusaciones de extorsión y acoso sexual que habría realizado contra dos mujeres que solían trabajar con él.

Hace unos días salió a la luz que Chuponcito sería juzgado por cargos de acoso sexual contra su ex manager, Carla Oaxaca, caso por el que fue vinculado a proceso.

Chuponcito, cuyo nombre real es José Alberto Flores, ha negado los señalamientos, incluso se llegó a quitar el maquillaje para dar la cara a su público.

Sofía Niño de Rivera

La standupera Sofía Niño de Rivera fue atacada en redes sociales tras afirmar que percibía un sueldo bajo a sus 28 años, edad en la que se dedicaba en el ámbito de la publicidad.

En 2018, durante el podcast Dementes, Sofía Niño de Rivera afirmó que le indignaba ganar 30 mil pesos al mes, el cual catalogó como muy bajo.

«Las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años. Yo para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista», dijo la comediante.