Platanito vuelve a ser señalado de acoso; Gabby Tamez lo tacha de arrogante

Durante una entrevista en un programa de espectáculos, Gabby Taméz reveló que fue víctima de acoso laboral por parte de Platanito

Regeneración 9 agosto 2022. Hace unos días, Gaby Ramírez acusó a Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito de presuntamente haberla acosado cuando la invitó a su programa de televisión.

Sin embargo, ante dicha denuncia también se sumó Gabby Taméz, cercana colaboradora del comediante.

Durante una entrevista en el programa Chisme No Like, Gabby Taméz reveló que fue víctima de acoso laboral por parte de Platanito.

“Cuando me presentan con Platanito, el recibimiento fue que ‘mucho gusto, que no sé qué, soy Gabby y voy a estar apoyando el día de hoy’ y me dice ‘pues ¿sabes qué? a mí me gustan las caricias, los apapachos’”, contó Taméz.