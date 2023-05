Congreso de Perú declara persona “non grata” a López Obrador

El Congreso de Perú aprobó la propuesta para que el presidente de México, López Obrador, sea declarado como persona “non grata” en el país.

Regeneración, 22 de mayo del 2023. El Congreso del Perú aprobó una moción que propone declarar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como persona non grata.

Por lo que, el Congreso de Perú informó que el dictamen se aprobó con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones; el documento exhorta al Ministerio del Interior y a la Cancillería para que lleven a cabo las “acciones necesarias” para que el presidente mexicano no pise suelo peruano.

Asimismo, se indicó que en el Artículo 68 del Reglamento del Congreso peruano, la moción será turnada al pleno para que se discuta.

Mientras que el presidente de México, indicó en su conferencia matutina que no es correcto que lo declaren como persona non grata.

“Para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato, pero no es correcto“, dijo.

Además, consideró importante que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, sea liberado y restituido en su cargo; mientras que se preparan nuevas elecciones que “el pueblo peruano decida”.

Y es que, desde el derrocamiento de Pedro Castillo, el presidente mexicano, sigue sin reconocer al gobierno de Dina Boluarte.

“No vamos a dejar de manifestar nuestra protesta por lo sucedido en Perú, les molesta mucho a los de la clase dominante en Perú que hablemos sobre el tema; pero consideramos que se cometió una gran injusticia al destituir al Presidente legal y legítimamente constituido, Pedro Castillo”, dijo el presidente mexicano.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.