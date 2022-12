Culpable de odio contra dios, Irán ahorca a segundo preso por protestas

Irán ahorcó en público al joven Majidreza Rahnavard, la segunda ejecución en menos de una semana por las protestas contra el velo

Regeneración, 12 de diciembre de 2022. A 23 días de su arresto Majidreza Rahnavard fue ejecutado por medio de la horca en público en la segunda ejecución en menos de una semana vinculada a las protestas.

Un tribunal lo condenó por «odio contra Dios», después de encontrarlo culpable de apuñalar a muerte a dos miembros de la paramilitar Fuerza de Resistencia Basij.

Lo anterior conforme al reporte de la BBC de Londres.

#MajidRezaRahnavard, de 23 años. Ahorcado está madrugada por oponerse a la dictadura islamista que gobierna Irán. pic.twitter.com/Foj9nxqSTE — August Landmesser (@canete707) December 12, 2022

Irán

Por otra parte el portal destasca que organizaciones de Derechos Humanos han advertido que los manifestantes están siendo sentenciados a muerte en tribunales ilegítimos sin debido proceso.

Y es que la familia de Rahnavard no estaba al tanto de que lo iban a ejecutar, según activistas del colectivo de oposición 1500tasvir.

Cabe destacar que en un mensaje de Twitter dijeron que la familia recibió una llamada telefónica de un funcionario a las 07:00 horas locales diciéndoles:

-«Hemos dado muerte a su hijo y hemos enterrado su cuerpo en el cementerio Behesht-e Reza».

El lunes por la mañana, el Régimen Islámico ejecutó a #MajidrezaRahnavard, de 23 años. El Régimen está cometiendo crímenes contra la humanidad, ¡todos los activistas y organizaciones de derechos humanos deben hacer todo lo posible para detenerlo! pic.twitter.com/k3zHjIxn6Y — تارانا🛁 (@Tara_naj) December 12, 2022

Por otra parte, se cita que el joven de Irán fue ahorcado «en presencia de un grupo de ciudadanos de Mashhad».

Además publicaron varias fotografías tomadas antes del amanecer supuestamente mostrando la ejecución.

En dos de las fotos, se podía ver un hombre colgado del cable de una grúa.

Fuerza

Asimismo se destaca el dicho de Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Derechos Humanos Irán, con base en Noruega.

Y es que, expresó en Twitter que la sentencia de Rahnavard estuvo basada en confesiones forzadas, después de un proceso extremamente injusto y un juicio de espectáculo.

ASESINOS ! ! ! PAGARÁN POR SUS CRÍMENES ! ! !

Ejecutaron a un segundo prisionero en Irán que participó en las protestas contra el régimen

Majidreza Rahnavard fue procesado a puertas cerradas. Una docena de personas han sido condenadas ya a muerte en juicios a puerta cerrada. pic.twitter.com/qkuIsntyHc — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) December 12, 2022

-«Este crimen deber ser enfrentado con las más serias consecuencias para la República Islámica», dijo, añadiendo que existe un «riesgo serio de ejecuciones en masa de manifestantes».

Mahsa

Además se destaca que las protestas contra el estamento clerical de Irán, lideradas por mujeres, estallaron tras la muerte en custodia de Mahsa Amini.

Esto es, una joven de 22 años que fue detenida por la llamada policía de la moral el 13 de septiembre por supuestamente tener mal puesto su hijab, o velo.

Seguidamente se indica que las manifestaciones se han extendido a 161 ciudades en todas las 31 provincias del país.

Otro jóven iraní ejecutado por el régimen islamista de los ayatolás y mullas.

Majidreza Rahnavard fue ejecutado en la ciudad de Mashhad sin un abogado defensor, sin un juicio justo. Fue torturado para que "confesara" y su juicio fue una burla.



¿Hasta cuándo? https://t.co/o2kZT1i32R — Manuel Férez (@ferezmanuel) December 12, 2022

Motín

Por otra parte, los líderes de Irán han tildado las protestas de «motines» instigados por enemigos extranjeros del país.

Sin embargo, una abrumadora mayoría de los manifestantes han estado desarmados y son pacíficos.

Video

Incluso, se indica que en video trasmitido por la televisión estatal después del arresto de Rahnavard, el 19 de noviembre, lo muestra con los ojos vendados y con el brazo izquierdo en una escayola.

En las imágenes, dice que no niega haber atacado a los miembros de Basij, pero que no recuerda los detalles, porque no se encontraba en un estado mental adecuado.

Por su parte la TV estatal también mostró el lunes lo que describió como su subsiguiente «confesión» ante el Tribunal Revolucionario.

Antes, la república islámica permitió que la madre de #MajidRezaRahnavard, un manifestante iraní, lo visitara y no hablaron de ejecución en absoluto. Se fue sonriendo y esperando que su hijo fuera liberado pronto. Majid fue ejecutado hoy 12 de Diciembre. Fotos de @1500tasvir. pic.twitter.com/P3FagFCoxR — Ghoncheh (@GhonchehAzad) December 12, 2022

Además, los activistas señalan que los medios estatales transmiten rutinariamente las confesiones falsas de detenidos que han sido forzadas a través de tortura y otros tratos crueles.

Primera

La primera ejecución de un manifestante sucedió el jueves pasado, generando una condena internacional.

Se trató de Mohsen Shekari, de 23 años, quien fue condenado también por «odio contra Dios» luego de que se le encontrara culpable de haber atacado a un integrante de Basij con un machete en Teherán.

El grupo Basij es una fuerza voluntaria que suele ser desplegada por las autoridades iraníes para reprimir a la disidencia.

La persona que desempeñó el papel principal en la ejecución de Majidreza Rahnavard es el llamado abogado. Forzó una confesión de Majid y obligó a Majid a confesar contra sí mismo. Obligó a la familia a permanecer en silencio y finalmente hizo que Majid fuera ejecut#MahsaAmini https://t.co/F00FlOe2u4 — Kaviani (@kaviani_flag) December 12, 2022

Hasta ahora, 488 manifestantes resultaron muertos hasta ahora, a manos de las fuerzas de seguridad.

Además, otros 18 mil 259 detenidos, según la Agencia Noticiosa de Activistas de Derechos Humanos (Hrana).