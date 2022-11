Platanito sale sin maquillaje y pide perdón a los padres de Debanhi

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, se quitó el maquillaje para ofrecerle disculpas a los padres de Debanhi Escobar por haber hecho un chiste de su muerte

El comediante lanzó un chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar

Regeneración, 16 de noviembre de 2022. El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, se quitó el maquillaje para pedir disculpas sobre un chiste que hizo sobre la muerte de Debanhi Escobar.

El comediante posteó un video donde aparece aseado para dar la cara ante las críticas que tuvo por un chiste con el que se mofó del caso Debanhi.

«Soy Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, ‘Platanito’, y este mensaje va dirigido directamente a los padres de Debahni. En esta ocasión, hago este comunicado sin maquillaje para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice acerca de su hija, créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos. Sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón. Gracias y muy buenas noches» Dijo Sergio Verduzco

Cabe destacar que el comediante limitó los comentarios de la publicación del video, aceptando sólo los mensajes de sus seguidores.

La polémica de Platanito

El payaso comenzó a ser objetivo de las críticas en redes sociales tras hacer mofa de la muerte de la joven Debanhi Escobar.

El chiste decía «Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s», «[Murió] ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches».

El asunto provocó comentarios negativos de los internautas, quienes criticaron a Platanito por burlarse de un tema sensible.

Previo a las disculpas ofrecidas a los padres de Debanhi, el payaso argumentó que el hecho formó parte de su humor negro.

Mientras tanto, los padres de Debanhi afirmaron que procederían legalmente contra Platanito por su comentario.