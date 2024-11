Valenzuela: Un niño toda su vida, le encantaba jugar beisbol. Terminó la carrera en Dodgers y fue a jugar a la Liga Mexicana del Pacífico ¡46 años pichando!

Regeneración, 7 de noviembre de 2024. En portales destacan el último adiós a Fernando Valenzuela, leyenda del beisbol.

Y es que se realizó la Misa de cuerpo presente de Valenzuela en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles en California.

Misa

“Misa celebración de la vida que fue de mi papá, Fernando Valenzuela. Va a ser difícil tratar de decir todo lo que tengo que decir hoy».

Lo anterior dijo Fernando Valenzuela Jr.

«No soy de llorar, pero se fue una de las personas más importantes de mi vida y quiero agradecer por parte de la familia Valenzuela, gracias por estar aquí, sé que todos aquí conocían a mi papá».

Seguidamente, expresó que «todo lo que han hecho los Dodgers, haciéndolo leyenda, retirando su número, el número 34, no nada más es un símbolo para nosotros, para Los Ángeles, para los Dodgers”.

Al tiempo que se indican diversas anécdotas, como cuando Manny Ramírez quería usar el número 34, pero la respuesta que recibió fue que eran dígitos sagrados.

Número Valenzuela

“Recuerdo cuando le decía a mi papá ‘oye, ¿nadie más va a usar tu número 34 nunca más?’ Me decía que lo pedían, que vino Manny Ramírez una vez y dijo ‘quiero el 34’ porque era el ‘Big Papi’».

Por ello, decía «no, ese no se puede dar porque es un número sagrado en Los Ángeles”, apuntó.

Fernando Valenzuela era querido por todos, un hombre de pocas palabras, pero cuando agarraba confianza, empezaba a bromear.

“Si lo conocías al principio, pensarías que no habla mucho. Decía una-dos palabras y listo, pero en cuanto agarraba un poquito de confianza, había un poquito de amistad, ya no lo callabas».

Esto es, que Valenzuela «era broma, chiste, cuento, una burla que te hacia”, recordó.

Valenzuela sencillo

Uno de los mejores recuerdos es la sencillez que tenía Fernando Valenzuela y detalló los consejos que le dio y que siempre prevalecerán.

“Ha habido muchas palabras que describen a mi papá, hay muchas cosas buenas».

Asimismo, precisó «creo que una de las cosas más que describió a mi papá, fue alguien que dijo ‘si le pedías a Fernando, caminando por el estadio, un autógrafo, te lo daba’».

Y, «si nada más lo saludabas, no le pedías nada, te regala su amistad, ese fue mi papá, no te pedía nada».

Él siempre le gustaba darle a la gente, siempre daba consejos, se sentaba contigo, oía tus historias, le gustaba bromear contigo.

Niño

“Era un niño toda su vida, le encantaba jugar beisbol. Terminó la carrera en Dodgers y fue a jugar a la Liga Mexicana del Pacífico ¡46 años pichando!».

Así explicó su hijo Valenzuela Jr.

«Es tanto que quería el beisbol que jugaría gratis, jugaría en un pueblo, jugaría allá, en la tierra, todo por ponerse sus mitts y tirar una recta por en medio”.

Además, dijo que siempre resonarán sus consejos, ‘llega a tiempo, rasúrate, haz las cosas bien, sé respetuoso y siempre trabaja duro en lo que hagas’”, detalló Valenzuela Jr.

Despedida

La mañana del miércoles 6 de noviembre familia, amigos, cercanos y fans le dieron el último adiós a Fernando Valenzuela, el histórico ex beisbolista de Los Ángeles Dodgers.

Mismo que murió el pasado 22 de octubre. Desde la iglesia Cathedral of Our Lady of the Angels, en Los Ángeles, realizaron una transmisión en vivo.

Además, algunos de los asistentes portaron la casaca de los Dodgers con el histórico número 34 y el nombre de Valenzuela.

Música mariachi se encargó de amenizar la misa religiosa católica, la ceremonia fue oficializada en inglés, pero, algunos mensajes fueron en español.

Cercanos al Toro pasaron al estrado para dar un mensaje de despedida.

Entre ellos sobresalió la presencia de Mike Scioscia, ex cátcher de los Dodgers durante la temporada 1980 – 1992; compartió algunas de las memorias que vivió con el Toro dentro del diamante de Los Ángeles.

“Fui compañero de Fernando, y es un honor para mí el poder decir unas palabras para alguien que fuera muy especial […] Realmente fue algo extraordinario el poder ser testigo de lo que hizo siendo tan joven”, compartió.

