De la manitas cuelgan a asaltantes en Huixtán, paramilitares los rescatan

Huixtán, Chiapas, cuatro ladrones de autos fueron detenidos, amarrados azotados y colgados de las manos. Tiroteo deja dos heridos

Regeneración, 23 de diciembre de 2022. En Huixtán, Chiapas un grupo criminal armado rescata a cuatro presuntos ladrones de autos que iban a ser linchados por pobladores.

Así, los portales destacan que Indígenas tzeltales colgaron y azotaron públicamente a cuatro personas que fueron señaladas como delincuentes dedicados al robo de vehículos en el municipio de Huixtan.

Esto, en el estado de Chiapas, cuando circulaban los sospechosos por el paraje de Chilil.

Cabe destacar que la captura de los presuntos delincuentes la realizaron los habitantes de Chilil a las tres de la mañana del jueves.

Además, se indica que luego los pusieron a disposición de las autoridades municipales y tradicionales.

Por la mañana en #Huixtán #Chiapas un grupo de pobladores atrapa, golpea e intenta linchar a 4 personas a quienes se acusaba de asaltar en el tramo carretero hacia #SanCristóbal. Más tarde un grupo armado rescata a los detenidos. Se arma la balacera. Presuntamente hay heridos pic.twitter.com/3ZmExRqK29 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) December 22, 2022

Cabe destacar que el municipio indígena se rige por usos y costumbres, por lo que los pobladores tzeltales pedían a gritos el linchamiento y quema.

Sin embargo, fueron azotados y colgados a la vista de los pobladores, según se aprecia en los videos que circulan en las redes sociales.

En #Huixtán #Chiapas una turba detiene y veja a 4 presuntos ladrones de automóviles. Amenazan con colgarlos y quemarlos vivos. Son acusados de los robos a automovilistas en el tramo hacia #SanCristóbalDeLasCasas. Apremian a las autoridades para intervenir. La vía está bloqueada pic.twitter.com/x0TqptIYSW — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) December 22, 2022

Asimismo se detalla que durante el interrogatorio a los presuntos ladrones de carros les decomisaron seis celulares y dos cangureras con herramientas para abrir los vehículos y pasamontañas

Y es que los cuatro jóvenes permanecieron colgados por más de nueve horas hasta que fueron rescatados por un grupo armado

Madres de presuntos roba autos capturados por habitantes de #Huixtán #Chiapas, ayudan a cargar a sus hijos para sostener su peso, esto después de varias horas de permanecer colgados de las manos. @889Noticias @889romo @inakimanero @peterlopezz pic.twitter.com/murw6on2Xq — Fernando Cantón (@Fercanton) December 22, 2022

Por otra parte, se indica que a las tres de la tarde la situación se tornó tensa en el poblado.

Seguidamente se indica que por más de diez minutos se escucharon disparos de armas de fuego conocidas como cuerno de chivo, afirmaron los pobladores.

Por otra parte, el presidente del Partido del Trabajo, Ignacio Álvarez, en entrevista vía telefónica, confirmó a EFE el rescate violento de los presuntos delincuentes

-“No estoy disponible para hablar ahorita, está en emergencia mi municipio, no están en peligro, toda la gente está escondida. No acudió la seguridad. Sí así fue, no asistió la fiscalía”, dijo el edil.

Incluso en videos que circulan en las redes sociales se observa cómo entró el grupo armado y rescató a los cuatro presuntos delincuentes, dejando a dos personas heridas.

En #Huixtán, #Chiapas, amenazan con qu3mar viv0s a dos presuntos asaltantes. Aseguran son responsables de asalto5 violentos en el tramo carretero #SanCristóbal–#Huixtán. pic.twitter.com/fL4IOwlOZv — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) December 22, 2022

Finalmente los portales destacan que al hacerse pública la noticia, las entradas y salidas de los parajes del municipio de Huixtan fueron bloqueadas.

Esto, por más de 11 horas y nadie circuló por los caminos y la carretera federal.