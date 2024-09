Decálogo de AMLO a Felipe Calderón sobre enjuiciado García Luna

Al pedir clemencia de 20 años, abogados de García Luna aceptan culpabilidad: AMLO. Que Calderón responda preguntas sobre su mano derecha narco

Regeneración, 26 de septiembre de 2024. El presidente AMLO lanzó un decálogo de interrogantes a Felipe Calderón sobre su mano derecha Genaro García Luna, enjuiciado y a punto de ser sentenciado por narco en Nueva York.

Y es que los periodistas preguntaron por la clemencia de 20 años que piden los abogados de García Luna, para evitar la cadena perpatua.

AMLO señala

Señor Joaquín López Dóriga @lopezdoriga:

Para su información Genaro García Luna ya fue declarado culpable de 5 cargos por un jurado de Brooklyn, tres de ellos por narcotráfico y solo está en espera sentencia.

Otra vez quedó usted como pendejo. RT masivo 🤡👇 pic.twitter.com/fh7HihwW5M — Mauricio MGL (@MglMauricio) September 26, 2024

“..,hay que esperar la sentencia porque, por un lado, están pidiendo cadena perpetua y, por el otro, sus abogados 20 años. Vamos a esperar. No tengo yo opinión”.

Y seguidamente, señaló: “lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne porque, si su abogado está planteando 20 años, está aceptando que sí hay culpabilidad”.

‼️En sus argumentos a favor de Genaro García Luna, el abogado César de Castro hace referencia incluso a la Reforma Judicial en México, colocando a su cliente como una especie de "héroe".

👉"El señor García Luna…ha perdido todo por lo que trabajó: su reputación, todos sus… pic.twitter.com/MpoILje0eU — Jesús García 🐦 (@JesusGar) September 26, 2024

Además dijo que ya lo que van a decidir es otro asunto, “la autoridad tiene que ver el daño que se cometió a la sociedad, a nuestro país”.

Y, “también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero”.

Asimismo dijo que “Y yo lo que creo que “es muy importante, el que no haya impunidad para que no se dé la repetición de estos casos”.

“La justicia es prevenir, que no haya impunidad. Eso es lo que puedo comentar, y esperar a que se den los hechos, ¿no?”, apunto AMLO.

Felipe Calderón, ¿estás?

Que alguien le explique a López Dóriga que Genaro García Luna ya fue declarado culpable, para que deje de exhibir su ignorancia.



Me queda claro que García Luna debe conocerles muchos secretos a personajes como el "Ticher" (sarcasmo), para que lo defiendan más que a sus hijos. https://t.co/ddPlTi2YFR pic.twitter.com/GgyR7GIjaT — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) September 26, 2024

“Debería de informar, que no ha dicho nada, Felipe Calderón, cómo fue que lo llamó a colaborar, quién se los recomendó, o sea, toda la relatoría”.

Lo anterior, porque el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos seis años, un informe si él sabía, no sabía.

Cabe destacar que AMLO dijo que Felipe Calderón en su formación es seguidor de Iturbide, es antijuarista, es porfirista, anticardenista; es partidario del conservadurismo.

“por eso se fue a Madrid, con su amigo Aznar y con todo el grupo de derecha de España, y de Europa, y de América Latina”.

Preguntas AMLO

Cabe destacar que, el presidente puntualizó una serie de interrogantes desde Palacio Nacional, todas dirigidas, como se indica, a Felipe Calderón:

¿Qué, no merecen los mexicanos una explicación?

AMLO le pide un informe por escrito a Felipe Calderón sobre García Luna. pic.twitter.com/DM1Ao5ufCE — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 26, 2024

“Es, número uno, ¿Cómo conociste a García Luna?. Número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública?”.

Luego, “Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policiaca como miembro del Cisen en el gobierno de Salinas?”.

“Número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio?”.

Y “cinco, ¿nunca supiste que mantenía relaciones con organizaciones criminales? Seis, ¿no te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero?”.

Siete, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión?.

Ocho, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA?

“Diez, ¿estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50 preguntas”.

Lo anterior tal como lo dijo AMLO a escasas horas de terminar su sexenio.

📌Se robó la presidencia, reprimió libertades, encubrió a la familia d su esposa, desató una falsa guerra con la finalidad d ayudar en la expansión del #CDS y fue socio d #GarciaLuna.



Pero dice el muy cobarde desde el exilio, que “la democracia en México ha caído”.



Miserable.‼️ pic.twitter.com/r1GVrmIGvI — Doris Saenz (@Dorys_Saenz) September 25, 2024

